Aquí los bloopers más divertidos de la segunda temporada de The Boys

La segunda temporada de The Boys dejó gratos recuerdos y las escenas más impactantes que aún los fieles seguidores siguen disfrutando a través de Amazon Prime. Y ahora para seguir brindando entretenimiento sobre esta irreverente historia, presentamos los bloopers de que dejó esta entrega en la que sin duda Eric Kripke, creador y productor ejecutivo, se lució, ya que cumplió con lo que siempre pronosticaba en sus publicaciones por Twitter.

The Boys trailer y bloopers más divertidos de la segunda temporada

Tras cada escena siempre hay movimientos inesperados, guiones que se olvidan o intervenciones naturales que impiden el normal desarrollo de las grabaciones. Y aunque hay quienes no lo crean, esos tras cámaras o "bloopers" siempre gustan a la audiencia, ya que así pueden ver cómo es la conexión entre todos los actores y cómo ellos responden a situaciones espontáneas.

Estos irreverentes superhéroes no se escapan de ello, por lo que es muy natural imaginar a una Stormfront que no siempre aterriza de forma precisa entre los escombros, a un Homelander que realmente no ama tanto el tomar leche y a un Billy Butcher que no están tan en forma. Por eso, aquí las imágenes más divertidas que dejó la tan exitosa segunda temporada de The Boys:

También causó risa cuando un personaje tan "retorcido" como Lamplighter que busca incendiarlo todo, no logró su objetivo de obtener una chispa o llama de su encendedor, así como la incursión de insectos y moscas durante los más "serios" diálogos.

Todo esto puedes disfrutarlo en este audiovisual que fue revelado para alegría y como agradecimiento para los fans de esta historia.

