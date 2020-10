The Witcher: Revelan la nueva y poderosa armadura de Nilfgaard

View this post on Instagram

Издание The Daily Mail опубликовало фото со съëмочной площадки второго сезона фэнтези-сериала "Ведьмак". Ну и типа "ура" – у нильфгаардцев доспехи перестали напоминать сморщенные мошонки. Большое достижение для костюмеров от Netflix, я считаю. #пробы_кина #пробы_кина_новости #кино #тв #новости #киноновости #Ведьмак #TheWitcher #Netflix