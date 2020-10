Yadhira Carrillo recuerda el "grotesco" beso que le dio a Fernando Colunga en una telenovela

A pesar de que tuvo una corta carrera como actriz antes de tomar la decisión de alejarse de las telenovelas hace más de una década, Yadhira Carrillo construyó una de las trayectorias más exitosas y productivas en el medio artístico con participaciones destacables en 15 telenovelas de Televisa de las que guarda los mejores y más entrañables recuerdos.

No obstante, aunque sus experiencias en general fueron buenas durante los más de diez años que estuvo derrochando sin parar su talento en los foros de la televisora de San Ángel, hay una anécdota que a más de 20 años desde que ocurrió aún recuerda con cierta angustia y fue el momento en el que aparentemente disgustó a Fernando Colunga con un beso “grotesco”.

Yadhira Carrillo y el desagradable beso con el que habría contrariado a Fernando Colunga

Durante una reciente transmisión vivo a través del canal de YouTube de Tlnovelas, la protagonista de telenovelas reveló que vivió un momento muy embarazoso con el respetado galán durante las grabaciones de una escena en Más allá de… La usurpadora cuando, por instrucciones del director, le estampó un desagradable beso al actor.

En esta producción de Televisa estrenada en 1998, la intérprete de 48 años realizó una aparición especial como ‘Raquel’, una mujer que deseaba a toda costa tener el amor del personaje de Colunga, quien en ese capítulo especial ya era el marido de la dulce ‘Paulina Martínez’, interpretada por Gabriela Spanic.

“Lo que pasó en La usurpadora hasta la fecha no se me olvida y no sabes la pena que siempre tuve y hasta la fecha”, comenzó a recordar la intérprete que en ese entonces apenas llevaba dos años en el mundo de la actuación.

Yadhira Carrillo en "Más allá de La usurpadora" / Captura video

“Estábamos en una escena en donde el director me dice: ‘Tu personaje debe ser fuerte, es una mujer loca, no es mesurada, es una mujer corriente, es una mujer de sentimientos malos y esta mujer quiere con el personaje de Colunga, entonces necesito que te le abalances y beses a Fernando Colunga, a su personaje’. (…)Y él escuchó cuando el director dijo: ‘te le abalanzas dramáticamente y lo besas”, contó.

Yadhira atendió a las indicaciones del director y cuando escuchó la voz de ‘acción’, se lanzó a cumplir al pie de la letra con lo demandado, abalanzándose con frenesí sobre Colunga para darle un beso grotesco, brusco y desagradable.

"En el apuntador (decían), abalánzate, el beso. Me le dejo ir a Colunga y le planto un beso grotesco pues como lo pidieron brusco, desagradable, ¿no?”, narró para el segmento Cuando grababa…

Fernando Colunga en "Más allá de La usurpadora" / Captura video

Sin embargo, Yadhira Carrillo confesó que después de la escena quedó muy apenada y es que, aunque ella solo seguía las directrices, escuchó que aquel beso incomodó a su compañero de hoy 54 años, de quien solo pudo referirse con cariño y halagos.

“Después supe, no sé si es verdad o no, que se había sentido, pero no sé si fue verdad, no lo creo porque es encantador (…). Me quedé como muy preocupada de eso, alguna vez dije: '¿lo que me dijeron será verdad? ¿Que se sintió y que dijo ‘pero qué es esto, por qué se abalanzó de esta manera?’. Y bueno lo hice así porque así lo pidió el director ahí estando él presente”, enfatizó.

Asimismo, en la conversación donde recordó sus vivencias grabando Rubí, reiteró que las bofetadas que se dio con Bárbara Mori en este melodrama fueron reales, tal y como meses atrás lo había develado.

"Claro que eran reales. Todas las cachetadas que están en mi carrera, que ven en las novelas, todas reales y muchas tomadas a lo mejor en toma dos o en toma tres, ya de repente marcada la mano", concluyó.

