Youtuber mexicana Ixpanea vive fuerte sismo de Grecia y así lo documentó

La youtuber mexicana Ixpanea vivió momentos de tensión durante el sismo de magnitud 6.8 en escala de Richter que azotó el este de Grecia y la costa egea de Turquía este viernes por la mañana.

A través de sus redes sociales, la influencer informó a sus seguidores que su instinto de emergencia la obligó a salir sumamente asustada de su departamento en el tercer piso y sin pantalones.

La joven, quien hace unos días llegó al país del sureste de Europa, transmitió en vivo desde una calle vacía, sorprendida porque los habitantes no actuaron con sentido de urgencia.

"¿Por qué no había nadie afuera?", Se preguntaba la mexicana, acostumbrada a los protocolos a seguir después de un sismo en la Ciudad de México.

“Estoy en shock no hay nadie en la calle, nadie se bajó por el temblor. Obviamente no hay alerta sísmica. Me bajé sin pantalones y sin cubrebocas. Aparte es un tercer piso, no manches. Qué pedo y la gente como si nada. ¿Qué onda? ¿Por qué no salen?”, comentó la influencer en sus historias.

Lacomo se ha autodenominado, vivirá en Grecia los próximos meses para realizar videos como parte de su trabajo como creadora de contenido, bajo esta nueva normalidad.

Al menos 14 personas murieron y más de 300 resultaron heridas por el sismo que provocó el hundimiento de varios inmuebles en algunas regiones de Grecia y Turquía, según un primer saldo publicado por el ministro de Sanidad.

Severos daños en Turquía originados por un sismo de 7.0 con intensidades muy fuertes y foco a solo 10 km de profundidad. Video: @yasharhuseyn

pic.twitter.com/k2KIHGkMEH — SkyAlert (@SkyAlertMx) October 30, 2020

