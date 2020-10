The boys: Estos son dos de los nuevos personajes que se esperan para la tercera temporada

View this post on Instagram

O Full Circle afirmou que o Tek Knight personagem de The Boys nas hqs que é uma paródia do Homem de Ferro estará na terceira temporada da série do Amazon Prime. Nas HQs o personagem é retratado como um viciado em sexo, vício esse que o coloca em inúmeras situações BEM CONSTRANGEDORAS! Ansiosos pela participação do Tek Knight na série de The Boys? Comentem! #tekknight #theboysamazon #theboys #theboysbrasil #amazonprimevideo #garthennis #garthennistheboys #homemdeferro #ironman