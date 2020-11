Así ha cambiado la tierna Ana Celeste de "Pequeños gigantes"

En marzo de 2011 se estrenó en la pantalla chica mexicana Pequeños gigantes, un programa de talento infantil en el que un conjunto de niños de 14 ciudades de México cautivaron al público demostrando sus incuestionables dotes artísticas.

En esta primera temporada, estrellitas entre los 5 y 12 años se agruparon en siete escuadrones con bailarines, cantantes y simpatiquísimos capitanes que se ganaron el corazón del público con su carisma y aptitudes, entre ellos destacó especialmente la divertida líder del escuadrón “Los superpoderosos”, Ana Celeste Montalvo.

Con apenas seis añitos, la simpática originaria de Acapulco, Guerrero, conquistó a la audiencia del programa conducido por Galilea Montijo por sus cómicos chistes, ocurrencias, talento para la interpretación y su amor por William Levy.

No obstante, a casi una década desde la primera edición de este show, esta participante ya dejó muy atrás esa niñita que domingo a domingo hacía reír a los telespectadores y ahora luce irreconocible como toda una guapa y talentosa adolescente que pisa fuerte en el medio artístico.

La transformación de Ana Celeste, capitana en Pequeños gigantes

A nueve años exactamente desde el estreno de la primera temporada de Pequeños gigantes, Ana Celeste Montalvo no solo se transformó físicamente, también creció mucho con su carrera artística y es que ha continuado trabajando arduamente en el mundo del espectáculo como conductora, actriz, cantante y compositora.

Dentro de Televisa, la televisora que produjo el exitoso programa infantil, Montalvo ha seguido trabajando a lo largo de estos años como intérprete dentro de producciones como el popular programa unitario Como dice el dicho, donde es parte del elenco recurrente

Y, el año pasado, la acapulqueña volvió al plató de Pequeños gigantes siendo ya toda una jovencita para destacarse como la host digital de la transmisión, una tarea con la que demostró que la linda y divertida niña que arrebató corazones en la primera emisión del sigue todavía dentro de ella.

No obstante, pese a los triunfos en su carrera, Ana Celeste no olvida nada de aquella etapa tan especial en su vida; de hecho, aún se acuerda de cómo fue su ardua audición para este show en su natal Acapulco, donde tuvo que enfrentarse a mil talentosos niños que, al igual que ella, querían cumplir sus sueños sobre el escenario de la televisora de San Ángel.

“Para ingresar a Pequeños gigantes tuve que pasar primero por ocho filtros (…). Fueron a Acapulco a hacer el casting y había mil niños y habían dicho que de los mil que había en el casting… se iba a quedar uno nada más y ese uno fui yo”, contó en una entrevista a Las Estrellas sobre su fortuna hace casi diez años.

“Mi idea de ser ‘pequeña gigante’ nació porque a mí siempre me ha encantado cantar, bailar y todo el rollo de ser actriz pero no era que realmente me gustara porque nunca lo había hecho. Me llamaba la atención…”, explicó, sobre esta curiosidad que terminaría por explotar en el programa y el día de hoy es su pasión y vocación.

La estrella cuenta que en su infancia le gustaba presentarse como una artista ante su familia, razón por la que cuando supo de la convocatoria del concurso, quiso participar. Por ello, con la ayuda de su hermano, buscó el apoyo de sus papás para audicionar.

“Yo les apagaba la tele y les decía: ‘yo quiero que me vean a mí porque a mí me gusta hacer esto’ y pues lógicamente a veces la gente lo ve como un juego pero realmente era mi sueño. Entonces, mi hermano fue el que me ayudó a pedirles permisos a mis papás para que me dejaran ir al casting de Pequeños gigantes”, detalló.

Recuerda que antes de la prueba, ensayaron arduamente “canciones, chistes y cosas que probablemente pudiera hacer”. “Llegando al casting las hice y feliz de la vida que pasara los filtros porque realmente era algo que yo no me esperaba”.

Según relató, su audición fue muy sencilla en comparación con la de otros niños, pero su carisma natural fue más que suficiente para deslumbrar al jurado en las audiciones y ganarse su lugar.

“Me acuerdo que yo nada más llegué con mi vestido, yo no traía utilería, no traía absolutamente nada entonces había niñas que traían todo su show de magia, utilería, pestañas y yo literal venía así: cara lavada, mi vestidito y mis chistes, o sea yo nada más”.

Afortunadamente, ella misma bastó y así fue que recibió su boleto a la Ciudad de México para seguir compitiendo por un puesto. En la capital mexicana, conoció a los productores y le dijeron una gran noticia tras muchas pruebas más: sería parte de Pequeños gigantes.

Detalló que cuando le dijeron que había sido seleccionada “no lo podía creer” y experimentó una “euforia total”.

“(…) Brinqué, corrí y le dije a todo el mundo que ya estaba en el programa y que era totalmente mi sueño y que ya lo estaba cumpliendo. Creo que es de los momentos más felices que he vivido en toda mi vida”, sostuvo.

Y es que en este show aun sus anhelos más descabellados se cumplieron inesperadamente, desde cautivar a miles hasta conocer a su entonces amor platónico, William Levy.

Sobre este momento, asevera que fue el más especial que tuvo en Pequeños gigantes. “Creo que fui la niña más codiciada y envidiada en ese momento porque (…) la producción se enteró de que a mí me gustaba William Levy entonces (…) yo decía ‘quiero conocerlo’ pero jamás me pasó por la mente que me lo iban a traer y que yo lo iba a ver en persona”.

Y así como lo soñaba ocurrió, el protagonista de Sortilegio acudió hasta el programa para sorprender a esta antes pequeña fan, abrazarla y darle un par de regalos, una muñeca y una rosa, que sorpresivamente todavía conserva como su “patrimonio”. “Son mi herencia. Las tengo guardadas”, comentó.

De esta experiencia solo guarda las mejores anécdotas y aunque no llegó hasta la final, disfrutó mucho cada segundo que estuvo sobre el escenario; sin embargo, hay algo que se lamenta de su participación. “De lo único que me arrepiento es de haberle dicho a Noel Schajris que William Levy estaba más guapo que él”, confesó entre risas sobre el comentario que con naturalidad le hizo al juez y le valió una puntuación cerca del diez.

Tras su aparición en el programa, Ana Celeste fue parte de la gira nacional de Pequeños gigantes y también de El gran show de los peques, una divertida emisión televisiva con los participantes del concurso, con quienes aún mantiene su amistad.

“Yo continué con mi carrera como actriz, participé en algunas telenovelas, programas unitarios, estuve programas de comedia, porque me enfoqué un poco más en la comedia, y comencé a hacer mi música también”, explicó.

En la actualidad, la también vlogger continúa conservando esa tierna carita con la que el mundo la vio por primera vez en pantalla aunque resalta con un look osado con el que no teme jugar y experimentar.

Además, se encuentra dedicada a su versátil carrera, a su formación y también la de otros como maestra de la escuela de arte dramático Construyendo Actores.

