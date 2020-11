Jaime Camil cuenta cómo llegó a protagonizar “La fea más bella”

Aunque Jaime Camil llevaba ya más de una década de exitosa trayectoria artística brillando en el cine, teatro, televisión y hasta la música cuando protagonizó La fea más bella, no fue sino hasta que encarnó a ‘Fernando Mendiola’ en esta producción de Televisa que saltó a la fama a nivel internacional.

Con una gran personificación y una innegable química con su talentosa coprotagonista, Angélica Vale, Camil se destacó como nunca antes en su vida en la piel de este rol que marcó un antes y después en su carrera e incluso lo rescató de un episodio de depresión que atravesaba en aquella época.

Sin embargo, aunque es imposible imaginarse a otro histrión en este remake del exitoso melodrama colombiano Yo soy Betty, la fea, Camil no fue la primera opción para dar vida al presidente de Conceptos, sino la cuarta.

Durante una conversación virtual el pasado mes de junio con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, el intérprete recordó la vez que una serie de difíciles circunstancias lo llevaron a caer en una profunda tristeza en 2005 y cómo la oportunidad de protagonizar La fea más bella llegó justo en ese momento de su vida.

El actor contó tan sincero como de costumbre que en aquella época se encontraba viviendo solo en Nueva York para protagonizar en una obra de Broadway que lo tenía muy ilusionado pero lamentablemente, el proyecto se canceló dejándolo devastado.

“Me pasó todo peor cuando estaba viviendo en Nueva York. Iba a hacer The Mambo Kings, la obra en Broadway, y se canceló. Estaba yo muy triste, tristísimo, yo ya me veía como el ‘Fantasma de la Ópera’ (…) y se cancela la obra de Broadway y digo ‘madres”, destacó en una charla al programa Montse & Joe. “Es un tiempo de duelo. Te deprimes, te sientes mal, te cuestionas…”, detalló.

No obstante, cuando parecía que sus planes y anhelos comenzaban a desplomarse, recibió una llamada de México que le cambió el semblante: era un director de casting de la televisora de San Ángel que lo buscaba para proponerle ser parte de los contendientes por el protagónico masculino en La fea más bella.

“Si quieres un ejemplo de cuando se cierra una puerta y se abre otra, es esto: se cancela la obra y yo deprimidísimo en mi departamento en Nueva York y (…) me habló Ernesto Bretón, que en paz descanse (…), y me dice ‘wey, eres nuestra cuarta opción para un remake de una telenovela colombiana que se llama Yo soy Betty, la fea”, rememoró.

De inmediato, la noticia lo emocionó y quiso conocer más detalles cuando le reiteraron que era la cuarta opción de la producción de Rosy Ocampo para el rol y solo obtendría el papel si los tres actores que estaban primero que él, entre ellos René Strickler, llegaban a rechazarlo.

“Y yo, ‘va, wey, ¿cuánto pagan?’. (Me dijo)'No, no, no wey, no me entendiste, eres nuestra cuarta opción (…) o sea, otros tienen que decirnos que no y cuando estos tres nos digan que no, entonces, vas tú”, relató.