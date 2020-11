Andrea Legarreta cuenta lo especial que era trabajar con Magda Rodríguez

View this post on Instagram

ANDREA LEGARRETA LLEGA A DARLE EL ÚLTIMO ADIÓS A MAGDA RODRÍGUEZ!! #AndreaLegarreta conductora del programa #Hoy dio estas declaraciones a la prensa al llegar a la funeraria para despedir a la productora #MagdaRodriguez con la que ha trabajado varios años en su programa. Además Andrea declaró que parece ser que le dio una hemorragia interna la productora. QUE TE PARECE? Tu Equipo #ChismeNoLike #elisaberistain #javierceriani #StoriesNewsByClauKosters @ClaudiaKosters1