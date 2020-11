Chiquis encarna a Miss Piggy para mandar un mensaje de autoestima

Chiquis se mantiene activa, con la intención de crear más música y tener malos pensamientos.

Por el momento sólo puede hacer las travesuras en casa, pero como buena mujer Rivera no puede quedarse quieta y a pesar de la pandemia trata de tener una mente positiva por eso comparte con sus seguidores algunos tip de rutinas de ejercicio, recetas de comida o simplemente momentos divertidos.

La cantante decidió enfrentar su propia autocensura y compartió una imagen en la que se viste como Miss Piggy, un personaje que la describe a ella, en el sentido que es una mujer empoderada que se siente orgullosa de su persona.

Te invitamos a consultar:

"Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas como a mi me ha pasado muchas veces, por su físico! Hoy soy la súper power #MissPiggy que representa a las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza! Gracias a todas las mujeres que me dan fuerza", dijo la cantante en sus redes sociales.

Chiquis ha enfrentado, a lo largo de su carrera, una serie de críticas por su físico, por lo que decidió mandar un fuerte mensaje para estimular la autoestima, lo que generó una serie de reacciones positivas y negativas de algunos seguidores

"Que bueno q seas así mucha gente insulta y usa palabras ofensivas para lastimar pero me encanta tu actitud y cómo le ves el lado bueno y positivo alo que la gente hace negativamente. Te ves bella", "Mirándote como un chicharrón caliente!", "Amo tus fuerzas de salir a delante y siempre las mujeres tenemos que tener buena autoestima y amarnos como somos todas las mujeres somos hermosas. Te amo eres perfecta", "Y lo más bello de todo, que la que critican algo de ti admiran y solo le queda criticar".

Mientras otros comentaron: "Ay Chiquis ya nomás falta que te pongas como piñata que mala onda que no sabes representar a tu madre ella si era reina tu una total payasa niña de dos años", "Te quedo perfecto es más no necesitas disfraz", "Mi admiración siempre la tienes baby, eres única", "Lo que pasa que esas viejas son envidiosas ya quisieran ser tu y los disque hombres que te ofenden ya quisieran una mujer como tú así bella aún que sea para un rato pero como saben que nunca jamás por eso son unos resentidos ….tú eres bella así cómo estás eres perfecta".

Chiquis mantiene vivos los consejos de Jenni River

Consejos de Jenni Rivera

Chiquis Rivera recuerda que cuando era pequeña, su mamá le decía que quería verla convertida en una gran actriz. Pero la hija de Jenni Rivera prefirió seguir sus pasos y explorar la música.

“Me critican muchas personas, pero por alguna razón. Mi mamá siempre decía: 'Preocúpate cuando ya no hablen de ti. Antes si tomaba todo muy personal y con el tiempo he aprendido a que no soy la única, ni la última. No soy perfecta en todo lo que hago, pero lo hago con mucho amor”, señaló en una entrevista pasada con Publimetro.

Agregó, "la gente que es infeliz o que no está satisfecha con su vida encuentran algo para criticarle a las personas que solamente quieren trabajar. A lo mejor no soy perfecta en todo lo que hago, pero lo hago con mucho amor; así que no les pongo mucha atención, sino al contrario hago lo posible para pedir por ellos. Una persona feliz no tiene tiempo para estar haciendo esos comentarios, ya no lo tomo personal porque he visto que hasta que critican a una muchacha que admiro mucho como Taylor Swift, que para mi es talentosa, linda, pero la critican. Ahí me di cuenta de que no soy solamente yo".

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: