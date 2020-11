Hijo del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco destaca entre los participantes de Masterchef México 2020

View this post on Instagram

𝗖𝗨𝗔𝗨 está seguro que 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗖𝗵𝗲𝗳 logrará que sus conocimientos sobre cocina crezcan…🍴🔥 ¿Crees que nos logre sorprender? 🤔 Gran estreno, 𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 30 de octubre a las 7:30 p.m. por 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗨𝗡𝗢. 📺 #ViernesDeMasterChef