Travis Scott cierra su cuenta de Instagram luego de insultos racistas por disfraz de Batman

Lo que simplemente era un post de Travis Scott para compartir la celebración de Halloween terminó siendo un injusto blanco de inaceptables insultos racistas contra el rapero.

Este lunes 2 de noviembre se conoció que el exnovio de Kylie Jenner cerró su cuenta de Instagram. Según diferentes reportes, la decisión del artista se dio luego de recibir varios comentarios fuera de lugar y ofensas.

Travis Scott subió una fotografía suya disfrazado de Batman. En lugar de negro, el traje era de color marrón. A través de ese post, usuarios de la red social lo insultaron de forma racista y se burlaron, por lo que decidió cerrar su cuenta de Instagram.

La cuenta del podcast 'No Jumper' subió la foto y la imagen que comprueba que la cuenta de Scott está inactiva. Al colocar "travisscott", su usuario, no aparece en el buscador. Luego del cierre, usuarios en Twittr contaron que pudieron leer los comentarios ofensivos en contra del rapero.

Travis Scott deleted his Instagram after fans clowned his Batman costume pic.twitter.com/3QRwmSgi24

— No Jumper (@nojumper) November 1, 2020