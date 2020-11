Yadhira Carrillo recuerda el tenso momento que vivió con Edith González por un vestuario

Cuando se graba una telenovela de éxito no todo lo que ocurre detrás de cámaras durante las horas de filmación es idílico y motivo de alegrías, el rodaje también implica mucho cansancio y momentos incómodos como el que vivió Yadhira Carrillo en el en el set de grabación de Palabra de mujer.

Yadhira Carrillo revela que estaría dispuesta a volver a telenovelas con una condición La actriz se encuentra enfocada en apoyar a su marido, Juan Collado, en el proceso legal que enfrenta.

Hace 13 años, Lidia Ávila, Ludwika Paleta, Edith González y Carrillo unieron sus talentos para protagonizar esta producción de José Alberto Castro que terminó siendo un rotundo éxito de audiencias, pero aunque el cuarteto de protagonistas demostró tener una gran relación en la pantalla, la esposa de Juan Collado reveló recientemente que durante la grabación de esta historia tuvo un pequeño desencuentro con González por un vestuario.

El incómodo momento que Yadhira Carrillo vivió con Edith González en Palabra de mujer

Durante una reciente transmisión en vivo por el canal de YouTube de Tlnovelas, la actriz retirada de la actuación desde hace más de una década contó desde el cariño que cuando rodaban junto a sus compañeras las entradas y los promocionales de Palabra de mujer en Nueva York vivió un instante muy difícil pues González tomó su vestuario justo antes de la grabación.

Carrillo relató que el incidente le generó inquietud pues ya se había probado la ropa e incluso le había hecho algunos ajustes a su gusto, pero nunca pudo lucir el traje que con mucha ilusión preparó para filmar los promocionales de la producción estrenada en 2007 porque Edith se lo puso antes.

“Nos dijeron este es tu vestuario (…). Yo vi el mío y dije ‘no, ¿lo podemos cambiar por este?, me gusta más este’ y ‘esto lleva aquí (sobre el pecho izquierdo) una flor’, me gusta acompañar con un fistol, una flor, un corsage o algo. Yo uso mucho los accesorios”, recordó. “Me adaptaron perfecto el vestuario (…) y al siguiente día, que íbamos a grabar en la mañana, llego y ya no estaba mi vestuario”.

Aunque hoy lo cuenta como una anécdota entrañable, la situación le generó desconcierto minutos antes del rodaje, en especial, por el hecho de saber que fue la fallecida actriz en 2019 quien se había apropiado de su atuendo para la ocasión.

“Es que le gustó a Edith González y se lo puso, ya lo traía puesto Edith. Se pueden meter a nuestras fotos y recuerdos de Palabra de mujer en las entradas y ahí van a poder ver a Edith con esto que les platico, que traía aquí una flor, una rosa”, agregó en el segmento Cuando grababa.

Al enterarse de lo que ocurrió, Yadhira se llenó de zozobra por un momento y es que debía hallar un atuendo a último minuto mientras luchaba con el malestar que sentía por lo ocurrido con su recordada compañera de reparto. “¿Y ahora qué me voy a poner?, ¿por qué no me avisaron?' En ese instante sí me sentí (mal)”, reconoció.

Yadhira Carrillo no detalló cómo al final solucionó esta complicada situación o si más adelante esto repercutió en la relación que mantuvo con la intérprete durante el rodaje de la telenovela, pero dejó en evidencia que recuerda a Edith con cariño y nunca hubo enemistad; no obstante, precisó que este tipo de momentos no son inusuales en el medio artístico.

“Vives de todo, vives cosas tan intensas, de repente mucho cansancio, de repente mucha alegría. A veces llegas enfermo y no importa que estés enfermo, tienes que seguir porque estás al aire. Es una carrera demandante, en donde no siempre puede tener tiempo para ti, hay que sacar adelante la telenovela”, concluyó la estrella hoy por hoy concentrada en sus emprendimientos y la situación legal de su marido.

También te puede interesar: