Andrea Escalona reveló la última conversación que tuvo con su madre, Magda Rodríguez, antes de morir

La muerte de Magda Rodríguez tomó por sorpresa al mundo del espectáculo mexicano. La productora del matutino 'Hoy' falleció el pasado fin de semana en su casa mientras dormía, dejando un vacío en sus conocidos, especialmente en su hija Andrea Escalona.

Andrea, quien es parte del equipo de conductores del matutino, habló con la prensa, luego de ser abordada a su salida de Televisa, sobre lo último que conversó con su madre antes de su lamentable fallecimiento.

Dijo "(El sábado) antes de El Tenorio (obra teatral en la que participa) estuve con ella en su casa, me fui al teatro, había quedado de irme a dormir con ella porque no se sentía muy bien, no me especificaba de qué, pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien. Luego me canceló y me dijo que mejor no, que no fuera a tener algo contagioso, que mejor nos viéramos el domingo".