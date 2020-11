Para apoyar a la infancia la cantante mexicana Fey ofrecerá concierto con causa

La cantante destinará un porcentaje de la taquilla a la organización humanitaria, con el fin de contribuir a la protección de los niños y niñas más vulnerables durante la pandemia y a impulsar la recuperación económica de familias y comunidades en donde World Vision tiene presencia.

Esta experiencia única, podrá disfrutarse vía streaming, los boletos podrán ser adquiridos en www.cinepolisklic.com

‘Martina’, de Una familia de diez, fascina en un bikini verde con estampado floral La estrella derrochó belleza y estilo desde Acapulco.

“Este es el concierto más grande y más especial en toda mi carrera, celebraremos 25 años de carrera con gente de todo el mundo, pero nada de esto tendría sentido si no tiene un fin, y lo mejor es que vamos a ayudar a las niñas y niños de World Vision, me enorgullece poder ser parte y poder ayudar desde mi medio, no se trata de lo que te llevas en la vida sino de lo que dejas y este es momento de unirnos, de dar amor y ayudar", dijo la intérprete.

Mishelle Mitchell, directora Regional de Comunicaciones para World Vision Latinoamérica señaló que “La generosidad y compromiso de Fey, nos motivan a seguir trabajando incansablemente por la niñez. Fey ha decidido celebrar su éxito devolviendo a manos llenas a quienes más necesitan. Damos gracias a Dios por contar con su voz y decidido respaldo a las niñas y niños en momentos desafiantes como estos ”.

Angelina Jolie es una diosa con camisa de seda blanca y falda estilo lápiz de cuero La actriz ya es una leyenda del cine



World Vision Latinoamérica dio la bienvenida a la cantante Fey como embajadora de buena voluntad, el pasado 6 de agosto de 2020.

La organización humanitaria opera en 15 naciones de América Latina y el Caribe desde hace más de 40 años, promoviendo la defensa de los derechos de la niñez y mejorando la calidad de su educación, salud y protección en las comunidades más vulnerables. Además, trabaja en el desarrollo social y económico de las comunidades.

Hasta el mes de octubre con las cuatro fases de la respuesta humanitaria de World Vision a nivel Latinoamérica ante la pandemia, han alcanzado a 8,722,430 personas, de ellas 3,396,271 son niñas, niños y adolescentes.