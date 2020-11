Kanye West se dice feliz de votar por él mismo en las elecciones de EU

El rapero Kanye West generó polémica en redes sociales, luego de que afirmara que en estas elecciones en Estados Unidos votó por él mismo.

Este martes 3 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos, entre el demócrata Joe Biden o el republicano y actual presidente Donald Trump; sin embargo, West es el llamado tercer candidato luego de anunciara de forma tardía su participación.

Kanye West anunció hace unas semanas su candidatura, pero solo podrá participar en algunos estados del país del norte de América. Los estados donde podrán votar por el cantante son: Idaho, Minnesota, Tennessee, Iowa, Arkansas, Colorado, Oklahoma, Vermont, Misisipí, Luisiana, Utah y Kentucky.

“Dios es bueno. Hoy estoy votando por primera vez en mi vida por el presidente de Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío… yo", mencionó el rapero en su cuenta de Twitter momentos antes de votar.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020