Critican a Shakira por su postura ante elecciones de EU ¿Biden o Trump?

Durante las elecciones presidenciales de Estado Unidos diversos famosos han demostrado su apoyo al demócrata Joe Biden y al presidente republicano Donald Trump. Pero en esta ocasión, una de las cantantes que causó polémica por revelar su postura ante las elecciones estadounidenses fue Shakira, quien publicó en sus redes sociales algunas de las razones para votar por Biden.

Por medio de su cuenta de Twitter, Shakira pidió reflexionar sobre los latinos y pensar en la educación de los jóvenes, así como garantizar su igualdad de oportunidades. Por lo que hizo énfasis en algunas propuestas realizadas por el candidato demócrata, Joe Biden.

A post shared by Shakira (@shakira) on Oct 28, 2020 at 10:57am PDT

View this post on Instagram

"Los latinos somos una comunidad que está creciendo rápidamente, con millones de jóvenes a los que debemos garantizar una educación de calidad e igualdad de oportunidades. De acuerdo a lo que he investigado, Biden propone un salario mínimo de $15, bajas pagadas por enfermedad o por COVID, y universidad pública GRATIS a las familias que ganen menos de $125k. Hoy es el último día de elegir lo que deseamos para el futuro de los jóvenes latinos.", escribió Shakira.

Además dio a conocer algunos datos publicados en medios de comunicación estadounidenses. "Los residentes latinos de los Estados Unidos tienen 3 veces más probabilidades de infectarse con Covid-19 que los blancos". "El costo de la matrícula universitaria puede ser una gran carga financiera que a menudo prohíbe a los estudiantes latinos calificados asistir o terminar la universidad". "Los latinos tienen una tasa de desempleo del 10,3% en comparación con el 7% de los blancos".

Lo anterior causó controversia en redes sociales, ya que cientos de internautas mostraron su desacuerdo con la opinión de la cantante colombiana.

¿Por qué más bien no trabajas para que los gobernantes de América Latina no se roben los recursos, y así sus connacionales no vayan a otros países a exigir lo que en sus países no les dan?

— Myriam Chollett (@mtchollett) November 3, 2020