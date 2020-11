Susana González confiesa por qué ha rechazado papeles protagónicos durante su carrera

Con más de 20 años de exitosa trayectoria artística a sus espaldas, Susana González podría darse el lujo de elegir encarnar solo papeles protagónicos; sin embargo, la actriz ha interpretado a lo largo de su carrera numerosos personajes secundarios con los que ha resaltado tanto que incluso le ha robado la atención al protagonista. Así lo está haciendo con ‘Renata Cantú’, su rol en la actual telenovela estelar de Televisa, Imperio de mentiras.

Susana González sobre su papel en Imperio de mentiras: "Cree que los demás son sus antagonistas" La actriz aseguró que el personaje de ‘Renata Cantú’ ha sido un reto para ella.

Desde el estreno de la producción de Giselle González el pasado mes de septiembre, González se ha destacado entre un elenco de importantes luminarias con el complejísimo papel de la mayor de las hermanas ‘Cantú’, una mujer sensible, aunque sin filtros, que padece esquizofrenia y su único anhelo es ser mamá con todas sus fuerzas.

El papel, más que atrapar a la audiencia, se ha ganado el cariño del público que ha empatizado con sus sufrimientos y sus sueños. Además, le ha valido un nuevo triunfo actoral para González, que episodio a episodio recibe centenares de elogios y alabanzas en redes sociales por parte de los seguidores del dramático maravillado ante su calidad y entrega como intérprete.

Y es precisamente un rol que la enganche lo que busca esta actriz que a pesar de ser uno de los rostros más conocidos en el mundo de las telenovelas, está lejos de inundarse con el ego a la hora de aceptar nuevas propuestas pues allende a encabezar una historia, busca personajes que le permitan brillar sin importar la magnitud de su participación en la trama.

La razón por la que Susana González rechaza protagónicos

Durante una reciente entrevista a la revista TVyNovelas, la estrella de 46 años se abrió sobre su actuación en Imperio de mentiras y el motivo por el que, a diferencia de algunas de sus compañeras protagonistas de telenovelas, no tiene problemas en aceptar personajes de reparto.

Al respecto, Susana González explicó que al menos ella no ve “desventaja” en absoluto al aceptar un papel secundario. “Yo creo que es una libertad que me he dado a mí misma, es que yo no veo la desventaja al aceptar estos personajes, pienso que, al contrario, cuando veo que un personaje puede brillar siento que me llama para ayudarlo a contar la historia. Eso es lo que me atrapa como actriz”, manifestó a la publicación.

Asimismo, la madre de dos confesó que en varias oportunidades ha rechazado protagonizar proyectos porque simplemente no se “imagina” en estos, una situación que le ocurrió no hace mucho tiempo.

“Hay veces que me quieren para un protagónico y tengo que rechazar la propuesta porque no me imagino ahí. Hace poco me pasó con un rol que todo mundo me decía que era el papel de mi vida, pero yo no podía ni siquiera hacer el casting, así me estuvieran ofreciendo oro molido, pues no lo sentía, no me conectaba y tuve que decir que no. En cambio, hay personajes que son de 20 capítulos y me hacen sentir la mujer más feliz, por eso digo que es una cuestión de energía”, sentenció.

En la conversación, la actriz que ha trabajado en 25 telenovelas a lo largo de su carrera, siete de ellas como protagonista, además defendió a su personaje en Imperio de mentiras, sobre el que expresó que no ve “como un reto, sino como algo que me da mucha curiosidad”.

“Ha sido increíble acercarme, primero, a este universo que ella puede vivir y padece una persona con este tipo de padecimiento mental. ‘Renata’ tiene esquizofrenia, le comenzó a los 14 años, entonces eso me interesó muchísimo desde que hice el casting. No sabía si me iba a quedar o no, pero yo ya estaba empapada de información y me encantó”, comentó la artista que debutó en la década de los 90 con el melodrama Sentimientos ajenos.

“Creo que es lo que necesitamos hacer para poder quitar los estigmas, es que muchas de las personas me preguntan qué personaje estoy haciendo y cuando les hablo de la condición mental y les digo la palabra esquizofrenia me dicen: ‘Entonces es la mala’. Y a mí me duele el corazón porque me parece injusto que a una persona con un padecimiento que la hace sufrir se le catalogue así”, concluyó Susana González.

Imperio de mentiras se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

