El catálogo de Disney+: las series y películas que llegarán el 17 de noviembre

En cuestión de días, Disney+ será una realidad en Latinoamérica y México no será la excepción. Desde el 17 de noviembre, cientos de títulos memorables, series y películas del catálogo de Disney+ podrán verse en la plataforma de streaming que competirá con Netflix, Amazon Prime, entre otras.

Hasta el 16 de noviembre, Disney+ tiene una oferta imperdible en todo el continente, ofreciendo un paquete anual a un precio de oferta. En México tiene un costo de 1.359 pesos, un descuento interesante, tomando en cuenta que luego de esa fecha la anualidad tendrá un valor de 1.599 y el mes será por 159 pesos.

Al adquirirlo, estarán disponibles grandes historias de las marcas de entretenimiento de The Walt Disney Company, incluyendo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y muchas más.

El Rey León / Twitter

Por si fuera poco, Disney+ ofrecerá a sus suscriptores una amplia selección de dispositivos móviles y de TV conectados a internet, al igual que consolas de videojuegos, reproductores multimedia para streaming y televisores inteligentes. Hasta cuatro dispositivos en simultáneo podrán utilizarse con la prometedora plataforma, 10 equipos podrán hacer descargas ilimitadas, recomendaciones personalizadas, siete perfiles diferentes, entre otras características que harán de la plataforma una maravilla de entretenimiento.

Lo más importante, claro está, es que Disney+ tendrá un catálogo fascinante en cuanto a títulos se refiere: 500 películas y hasta 7.000 episodios de sus diferentes series.

El catálogo de Disney+

Además de los reconocidos títulos de dibujos animados, Disney+ ofrecerá pieza originales como la nominada a 15 Premios Emmy, "The Mandalorian", y una que será la favorita de los niños, "Forky hace una pregunta", con el gracioso personaje de la última película de Toy Story.

El catálogo de Disney+ tendrá, entre varios títulos: ¡Rompe Ralph!, 101 Dálmatas, 102 Dálmatas, Aladdín, Alicia en el País de las Maravillas, Atlantis, Bambi, Big Hero 6, Blancanieves, Cenicienta, Chicken Little, Dumbo, La Sirenita, El Rey León, Enredados, Frozen, Hannah Montana, Hércules, High School Musical, Inspector Gadget,Kim Possible, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, La Dama y el Vagabundo, Lilo & Stitch, Los Aristogatos, Maléfica, Mary Poppins, Mulán, Peter Pan, Pinocho, la saga de Piratas del Caribe, Pocahontas, Tarzán.

En los próximos meses se esperan lanzamientos como "Wandavision", "Monsters at Work", "The Falcon And the Winter Soldier", "The One and Only Ivan", entre otros.