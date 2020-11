Luz Elena González recuerda su romance con Rafael Amaya: "Había mucha química, mucha pasión"

Aunque Luz Elena González lleva más de diez años felizmente casada con su esposo, Bernardo Martínez, antes de conocer a su media naranja y establecerse sentimentalmente, la actriz vivió un muy apasionado romance que la marcó de por vida con el actor Rafael Amaya.

SI bien la estrella sostuvo varias relaciones durante su juventud, lo que vivió con el protagonista de El señor de los cielos durante dos años fue tan especial que aún recuerda los sentimientos que experimentó con el histrión mexicano hace más de 20 años, vivencias sobre las que ahora decidió abrirse en una entrevista.

Así fue el romance de Luz Elena González y Rafael Amaya

Durante una conversación para el canal de YouTube del periodista Michelle Rubalcava, la intérprete de ‘Paulina Reyes’ en Te doy la vida se abrió sobre su pasado noviazgo con el actor de ‘Aurelio Casillas’ y reveló desde cómo se enamoró de él hasta los estragos que sufrió por su separación.

"Yo creo que fue uno de los novios más importantes que tuve en la vida. Él y después ya obviamente conocí a mi marido y vino a desbancar todo, pero sí fue una relación muy importante. Me enamoré mucho (…). Había mucha química, mucha pasión, amor… Me encantaba cómo era él; o sea, todo él", recordó en la plática con el conductor.

La estrella de televisión de 46 años relató además que su relación comenzó con un beso y en un principio “Rafa” no le gustaba. "Era mi vecino justamente, ahora que lo recuerdo. Fue mi vecino. No me gustaba mucho, después me empezó a gustar".

"Me dio un beso un día, en uno de esos días y dije: 'Ay, dios'. Me encantó, el vecino me gustó y dije: 'Dios mío, qué bonito beso’. Fue una atracción muy fuerte”, detalló la tapatía sobre la demostración de afecto que la hizo cambiar sus sentimientos hacia su vecino.

Durante un par de años, la relación amorosa marchó viento en popa; no obstante, ambos tenían planes de vida diferentes pues mientras Luz Elena quería caminar al altar con el actor, este no quería dar el siguiente paso para formalizar su historia de amor.

“Ya sabes, yo como novia, con el vestido en la cajuela y pues espantas a los hombres. Pero yo decía: 'Ya después de 2 años, ¿qué más tiene que pensar? ¡Hay que casarnos!”, rememoró la artista que en ese entonces tenía 26 años, pero desde niña siempre estuvo convencida de que su sueño era casarse y tener hijos.

Por esta razón y ante la negativa de su galán a casarse, la intérprete decidió enfrentar a su pareja y, tras un ultimátum, decidió terminar la relación. "Le dije: ‘O nos casamos (…) o ya mejor terminamos”, destacó. “Y me dijo: ‘No, no estoy preparado para casarme”.

Según contó la protagonista de Una familia con suerte, inmediatamente tras terminar la relación se fue a un concierto de Luis Miguel, quien la había invitado a asistir. Y al culminar el espectáculo, la actriz se fue a una cena con el cantante mientras Rafael Amaya intentaba contactarla.

"Después del concierto obviamente me fui a cenar con Luis Miguel y el otro me hablaba y me hablaba y yo decía: 'Dios mío'. Micky me dijo: '¿Por qué no le contestas?'. (Le repliqué): 'Tengo que ser clara, tenía novio hasta hace dos o tres horas y acabo de terminar con él y creo que me está busque y busque”, narró y aclaró que la relación que tuvo con “El sol de México” no fue nada más que una amistad de meses en los que no podía olvidar a Rafael Amaya.

"Salimos como amigos, pero no se dio nada. Fue una experiencia linda. La verdad fue divertido y ya. Fue rápido, pero cuando estás tan enganchado con alguien. Yo bajé 10 kilos cuando terminé con Rafa de la tristeza", destapó.

Afortunadamente, Luz Elena González encontró el amor en su actual pareja Bernardo Martínez, con quien contrajo nupcias en enero de 2009. De su matrimonio, han procreado a sus dos retoños: Santiago y María José Martínez, quienes son el motor y motivación “más grande en la vida” de la pareja.

