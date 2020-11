Quién será el productor de 'Hoy' tras muerte de Magda Rodríguez

View this post on Instagram

Mi adorada sis no sé cómo explicarte lo importante que eres en mi vida. Al buscar qué fotos elegir hubiera necesitado miles de post para poner los miles de momentos increíbles vividos a tu lado. Siempre presente, siempre amorosa, la mejor jefa, hermana, amiga, compañera, Tia, mamá que dios te siga dando más de lo que te mereces. Feliz cumple