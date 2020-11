The Weeknd y Maluma están listos para una colaboración

Maluma y The Weeknd compartieron una imagen que sorprendió al mundo, sobre todo porque pareciera que el famoso cantante canadiense se arrodilla ante el cantante colombiano.

La publicación, fue mostrada por ambos artistas en sus redes sociales, que generó todo tipo de comentarios, la mayoría señalando que era una broma pesada de este 2020.

En la imagen no hay mayor información, por lo que generaron grandes expectativas.

"Que la creo, no lo creo", "Qué está pasando", "No, por favor", "Ah vale me acabo de morir", "Bad bunny bad bunny bad bunny bad bunny bad bunny bad bunny", "No, no, no, y no"; "Alto, este es mi sueño de colaboración, no fuck…", señalaron algunos seguidores de The Weeknd.

The Weeknd, Selena Gomez y J Balvin entre los artistas más influyentes del mundo Los cantantes se convierten en referencia por su poder a través de la música.

Mientras que los de Maluma enviaron mensajes, como "Me encanta este dúo", "Wowwwwww", "Esto es puro fuego", "No, me muero", "Qué carajos mucho nivel".

papi maluma es el gran colombiano https://t.co/hf4p9EzXEr — Camilo (@Jcamilocastr0) November 4, 2020

The Weeknd va a colaborar con Maluma no sé ustedes pero yo ya no entiendo el 2020 — … (@blxcklonewolf) November 4, 2020

The Weekend y maluma van a sacar una canción pic.twitter.com/nEIx57mXco — Verbo (@00Verobq) November 4, 2020

