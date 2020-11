Revelan los resultados del examen toxicológico de Xavier Ortiz

Tras varios meses de la sorpresiva muerte del ex Garibaldi, Xavier Ortiz, se dieron a conocer los resultados de examen toxicológico que se le realizó al cuerpo y que demostraría que no padecía ninguna enfermedad terminal.

En una entrevista al programa De primera mano, la ex pareja de Ortiz, Carissa de León, declaró que todas las pruebas que se le realizaron al cantante salieron "bien".

"El reporte toxicológico salió completamente limpio. Eso es importante mencionarlo. Salió perfectamente bien, de salud salió muy bien. (En) todas las investigaciones que se hicieron respecto a esos dos temas salió bien. Me quedo tranquila sabiendo que no hubo una enfermedad terminal, que no hubo ninguna situación que propiciara esa decisión", aseguró.

Foto | Gabriela Acosta.

No obstante, lo dicho por Carissa choca con diversos argumentos y algunas evidencias del propio teléfono de Ortiz, en donde detallaba que su relación con su ex pareja no estaba en muy buenos términos, especialmente luego de pasar por un conflictivo divorcio que llevó a que se confrontaran por el tiempo en el que sería posible para el ex Garibaldi ver a su pequeño hijo de ocho años.

La hermana de Ortiz, Olga Ortiz Ramírez, dio algunos detalles acerca del estado de ánimo del cantante pocos días antes de su suicidio y reveló que había sufrido mucho por las condiciones económicas derivadas de la falta de trabajo y el encierro que causó la contingencia del Covid-19, por lo que se vio obligado a vender su casa y quedarse en la residencia de la familia.

"Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero… estamos tan sorprendidos".

