Adamari Lopez y Luis Fonsi parecían la pareja ideal, perfectos el uno para el otro. Ambos se conocieron en 2001, justo cuando sus carreras estaban en la cima del éxito y la relación se consolidó en 2004 al anunciar su compromiso, casándose dos años después.

Pero el matrimonio pasó duros momentos cuando Adamari Lopez fue diagnosticada con cáncer de seno y comenzó a recibir su tratamiento, que si bien es cierto salió curada y fortalecida de este trance, en 2009 la pareja estaba anunciando su separación definitiva, lo que sorprendió y entristeció a los fanáticos.

Así fue el reencuentro de Adamari Lopez y Luis Fonsi desde su separación en 2009

Desde entonces, mucho se especuló sobre una posible rivalidad entre ambos, algún sentimiento de rencor, pero los artistas comprobaron que conservan una relación armónica cuando surgió su reencuentro en abril de 2019, durante una de las transmisiones del matutino Un nuevo día de Telemundo.

"Hoy estamos felices y honrados porque precisamente la casa se llena de mucho talento boricua", expresó Adamari Lopez al presentar a su ex Luis Fonsi, invitándolo a ingresar al estudio. Ambos se recibieron con un abrazo fraterno.

Luego, Adamari Lopez entrevistó brevemente a Luis Fonsi sobre su carrera y sobre su experiencia en La Voz US, en la edición de 2019 donde participó como uno de los coaches. Ambos son ejemplo de madurez, ya que no porque hayan terminado su relación tienen que ser 'enemigos' o no tratarse más nunca, ya que dentro de todo vivieron momentos felices juntos en el pasado.

En la actualidad, Adamari Lopez tiene una hermosa relación de pareja con el bailarín español Toni Costa, con quien tuvo a una adorable hija llamada Alaïa. Recientemente protagonizaron la portada de la revista People en Español, donde contaron detalles de su vida en familia.

Y por su parte, Luis Fonsi se casó con la modelo española Águeda Lopez, con quien trajo al mundo a sus tesoros Mikaela y Rocco, los reyes de su hogar y los autores de las mayores travesuras.

