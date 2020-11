Amores perros brinda una historia llena de anécdotas para celebrar

Amores perros se estrenó el 13 de mayo del 2000 en el marco del Festival de Cannes, donde ganó los premios de la Semana de la Crítica, el Grand Golden Rail y el de los jóvenes críticos.

Además obtuvo una nominación como Mejor Película Extranjera en 2001.

Dirigida por Alejandro González Iñárritu y escrita por Guillermo Arriaga, la cinta está lista para regresar a las salas mexicanas y celebrar su vigésimo aniversario con una imagen renovada.

“Estamos representando esta película que tocó a tantas personas en México y el mundo entero. Dicen que hubo un antes y después en el cine mexicano, luego de esta película (…) La verdad, yo no creo que pueda decir esas palabras, eso le dejaré a los cinéfilos, historiadores del cine o a los críticos, pero lo que sí sé, es que esta película a mí sí me cambió la vida. Hubo un antes y después en la vida de todos los que participamos, porque nos impactó a nivel personal, espiritual, intelectual, profesional como parte de un mosaico que dejamos en la gramática visual del cine mexicano que lleva mas de 130 años”, compartió Alejandro González Iñárritu.

El reconocido cineastas mexicano habló sobre esta nueva versión que se presentará a los mexicanos.

"Es una película restaurada y remezclada que la hice junto a Rodrigo Prieto y Martín Hernández, que tuve la fortuna de volver a revivir y volver a vivir la película cuadro por cuadro. Quiero invitar a lo jóvenes en México y a toda la gente que quiera esta película, a los que no la han visto, los padres que quieran llevar a sus hijos a volver a verla que van a tener la oportunidad de verla como la vimos hace 20 años en el cine con esa corrección de color y ahora con una mezcla poderosa sin afectar el origen, y su traducción a esta parte digital”.





Para Rodrigo Prieto, director de fotografía, señaló que los retos hicieron valiosa la filmación de Amores perros.

“Fuimos una familia por varios meses, algo que se me queda es que todos éramos muy ingenuos por el riesgo que tomamos, que se plasma en la pantalla. El accidente, la persecución donde se juntan las tres historias tuvimos en contra el tiempo y la luz del día, pero logramos ese escenario. Teníamos el negativo, por eso pudimos hacer esta versión con una nueva corrección de color, que será lo más cercano a nuestra intención original. Estamos agradecidos que Amores perros siga viviendo y llegando a nuevas generaciones”.

Gael García Bernal, Emilio Echevarría, Goya Toledo, Adriana Barraza, Álvaro Guerrero, Vanessa Bauche, Gustavo Sánchez Parra, Jorge Salinas, Marco Pérez y Rodrigo Murray, entre otros, fue el cast que tomó la aventura de hacer Amores perros.

“La primera vez que hablamos de la película, fue mientras yo estudiaba en Londres. Era una época que no entendía qué pasaba y nunca había leído un guión de un largometraje. Para empezar al leer el guión tenía otro título Perro blanco, perro negro pero una época con esa inocencia y esa entrega, que me permitió descubrir el cine".

Agregó, "Amores perros llegó en un momento donde nuestra voz no era tan escuchada, no había el concepto de libertad de expresión, era algo difícil, no habia lugares para que se viera en todas partes. De pronto, esta película salió con esta potencia y el mundo entero se dio un cuenta de un rinconcito de nuestra realidad, eso fue alucinante, por eso estoy orgulloso de ser parte de esta película, que ya trascendió el tiempo", dijo Gael García.



Anécdotas

Gustavo Sánchez Parra (Jarocho)

“Era el rival de Gael García, pero yo le tenía fobia a los perros. Tuve que ir en contra de mis miedos y agarrar de los pelos a los animales más salvajes. Además en la escena crucial del accidente, minutos antes de filmar, le dije a Alejandro que no sabía conducir, recuerdo que todos voltearon a verme y dieron el grito en el cielo. Todo lo que construí en ese momento del personaje, se me fue al piso, pero se convirtió en un reto superado”.

Alejandro González Iñárritu (director)

“Lo que me voy a acordarme es que Gael era muy necio, esa escena del baño cuando te pegaba Ramiro en la regadera, lo necio que te pusiste".

Gustavo Santaolla (Música)

“No conocía a Alejandro, ni a los actores, por eso pensé en no hacerla. Pedí que me dieran un adelanto, al ver los primeros cinco minutos, no lo pensé dos veces y dejé todo para hacerla”.

A detalle

2 millones de dólares tuvo de presupuesto la cinta, algo nunca antes visto en producciones nacionales

20 años que la hacen ya una cinta de culto de la cinematografía mexicana

5 de noviembre se estrenará en las salas mexicanas de Cinépolis; la versión Blu–Ray llegará en diciembre.

