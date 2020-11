Ara Malikian rinde homenaje a los muertos por medio de su música

Con el fin de rendir un homenaje a los muertos por la pandemia de Covid-19, el violinista Ara Malikian ofreció una presentación en México durante el Día de Muertos llamada Réquiem y afirmó a Publimetro que para él este día es una de las celebraciones más hermosas del mundo.

"Es muy emocionante unirme a esta celebración donde se recuerda a los muertos de una forma hermosa. Creo que en estos momentos que estamos viviendo es muy adecuado llevar a cabo esta fiesta, entonces para mí es muy emocionante estar en México después de tanto tiempo sin poder viajar por la situación que estamos viviendo y hacer este evento streaming para todo el mundo", comentó Ara Malikian.

Rodeado de flores de cempasúchil, velas y fotografías de difuntos, el violinista ofreció una presentación sin igual. "Este formato en streaming es todo nuevo y nuestro objetivo es hacer un concierto con mucho respeto porque sabemos que es una celebración muy querida y sagrada para los mexicanos", destacó

El concierto se llevó a cabo en Michoacán donde mostró sus sentimientos a través de su violín. "Más de un millón de almas se han ido en el 2020, sin una caricia que les ayudara a cruzar, ojalá esta música les sirva de senda para que el camino al otro lado sea más bello en esta noche mágica donde se honra a la muerte igual que a la vida, ya que sin la una no existirá la otra", dijo Ara Malikian antes de iniciar su concierto.

Ara Malikian también adelantó que durante el confinamiento ha compuesto diversas canciones que muestra su sentir por lo momentos difíciles que vive el mundo.

"Dado que el planeta entero ha estado en la misma situación había que aceptarlo, yo he pasado de dar unos 150 conciertos al año a estar todo el día en casa y también fue muy bonito porque he estado con mi familia y fue muy bonito porque es algo que no había experimentado en año (…) También fue un momento muy creativo porque compuse mucho y aunque no podía ir de gira logré componer un disco entero que saldrá en Navidad", adelantó el músico.

