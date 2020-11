Masterchef México 2020: Con divertidos memes los televidentes exaltaron la nueva dentadura del chef Herrera

Las redes sociales siguen activadas, sobre todo para quienes desde el primer capítulo de la octava temporada de Masterchef México 2020 pudieron apreciar los cambios de apariencia del Chef Herrera y su renovada dentadura que fue motivo de memes, chistes y comentarios en los que exaltaban su radical cambio.

Con el hashtag #ChefHerreradientes se posicionó esta temática con la que los televidentes se divirtieron luego del estreno del primer capítulo en el que ya se produjo la primera eliminación de concursantes.

A pesar de que este miembro del jurado es uno de los más estrictos, tajantes y que se caracteriza por poseer muy mal humor, su imagen ha sido tomada como referencia para crear los más divertidos comentarios y memes. Y es que hasta hubo quienes hicieran comparaciones sobre cómo lucían sus dientes en las temporadas anteriores y en esta.

Si no me quisiste cuando estaba así// no me busques cuando esté así #MasterChefMx pic.twitter.com/9nz7xEvghp

— 𝕾𝖆𝖒𝖆𝖓𝖙𝖍𝖆 𝖉𝖊 𝕸𝖎𝖓𝖌𝖔🌼 (@Samdarbal) October 31, 2020