Conoce más sobre Rafael, Mariana y Carla, los hijos de César Évora

En más de 20 años de exitosa carrera artística, el actor cubano César Évora se ha convertido uno de los galanes más queridos y respetados por el público latinoamericano gracias al talento, carisma y profesionalidad que ha demostrado en algunas de las telenovelas más emblemáticas de México.

Sin embargo, pocos saben que la difícil decisión que tomó de migrar a suelo mexicano durante los años 90 no fue solo porque quisiera alcanzar el éxito como intérprete y construir una gran trayectoria como la que tiene hoy en día, sino también por sus hijos, a quienes debía mantener.

¿Victoria Ruffo y César Évora alguna vez fueron pareja en la vida real? Los actores trabajaron juntos por primera vez en la telenovela "Abrázame muy fuerte".

De acuerdo a Fama, a pesar de los éxitos cosechados como actor en Cuba, el intérprete tenía una difícil situación por lo que partió a México solo con un boleto de ida en busca de las oportunidades que escaseaban en su tierra natal, dejando en el territorio a sus dos retoños mayores, Rafael y Mariana, producto de un matrimonio que al final no prosperó.

Mientras era recibido con los brazos abiertos en tierra azteca, donde rápidamente consiguió un contrato con Televisa debido a su talento actoral, mantuvo siempre la comunicación con su familia.

Pero en México no solo logró catapultarse a la fama y dar una mejor calidad de vida a sus hijos, también encontró al amor de su vida, pues se enamoró de una mujer llamada Vivian Domínguez, con quien lleva más de 25 años casado y procreó a su tercera y última hija, Carla. A continuación, te contamos más sobre los tres hijos del querido histrión.

Así son los tres hijos de César Évora

Aunque más familia y trabajo lo arroparon en su nueva vida, César Évora siempre se estuvo al pendiente de sus hijos mayores a quienes traía a México para que pasaran con él sus vacaciones, visitaran los sets de filmación y convivieran con su hermana menor para fomentar la unidad entre sus vástagos.

"Siempre se criaron en comunicación, mantuvimos una relación muy fuerte siempre. Tratamos de compartir lo más posible, los traía a México en las vacaciones, cuando grababa los llevaba al estudio. Siempre con el fin de que compartieran los tres hermanos. Yo no vine a México para internacionalizarme, yo no conocía Televisa, no sabía del poder que tenía. Mi motivación era desarrollar mi carrera, pero pensaba en que debía mantener a mi familia", confesó en una entrevista citada por Fama.

No obstante, Rafael, Mariana y Carla ya no son esos niños que llenaban de alegría al actor de 61 años recién cumplidos, ahora son todos unos adultos que lo enorgullecen hasta el cansancio por perseguir sus sueños con temple, todos lejos del mundo de la televisión, y por la gran relación que tienen entre ellos.

Facebook: @PAREJATEKILAVICTORIAYCESAR

Asimismo, aunque no están expuestos a la vida pública, en una plática entre el actor y el presentador don Francisco, sus hijos le enviaron sus felicitaciones por el Día del Padre y demostraron que lo adoran por completo. De igual forma, aunque la estrella de la televisión es hermética con su vida privada, continuamente habla sobre ellos con evidente amor.

Rafael, el mayor de los tres, es un músico que hace algunos años estuvo viviendo en España estudiando Ingeniería de sonido. Sobre el nombre de su primogénito, César develó en una entrevista a Shanik Berman el por qué no le había puesto como él.

“No le puse César porque me parece absurdo y tonto lo de ‘César chico y César grande’. Él es músico y no tiene que aclarar que es Évora, y a todos mis hijos les puse un solo nombre: Rafael, Mariana y Carla, quien mide un metro 80, es la más alta de los tres; de chiquita le puse: ‘mi bebé dinosaurio’ porque era enorme, siempre la ponían al final y a su lado todas se veían pequeñitas (…)”, contó en 2014.

Por otro lado, Mariana es una guapa e inteligente mujer egresada de una universidad de Miami, Estados Unidos, donde reside, como Ingeniero civil; una rama de estudios que el mismo Évora escogió durante su juventud, pero terminó abandonando para seguir su pasión por las artes.

“Mariana es una muchacha decidida y fuerte de carácter, y lo mejor es que todo lo que se ha propuesto lo ha logrado", detalló sobre su primera hija en entrevista a TVyNovelas hace algunos años.

Igualmente, en esa oportunidad, habló con el medio sobre la graduación de Mariana y lo feliz que se sentía con su realización personal y el término de los estudios que comenzó en Cuba.

Toda la felicidad del mundo para un ejemplo de padre y hombre…#CésarEvora @Carla_ED93 @mariana_evora pic.twitter.com/g9qVisSn89 — CesarEvora_FansClub (@CesarEvora_FC) June 21, 2015

"Soy un papá muy feliz en este momento porque es la primera hija que se me gradúa. Ella vive en Miami, y tuve que irme para allá para estar en ese día tan especial. (…); lo único que he hecho en mi vida es apoyar a todos mis hijos y no me queda de otra", expresó César Évora.

Su segunda hija además está casada con un hombre llamado José Manuel, con quien procreó a la primera nietecita del actor, Olivia, dándole la dicha de estrenarse como abuelo en 2016. Más tarde, en 2018, Mariana tuvo otro bebé, esta vez un varón.

Mientras, Carla, la tercera niña del histrión que disfruta ver a sus hijos triunfar, estaba estudiando Producción en medios digitales hace varios años en la Ciudad de México y tiene 26 años, destapó en otra charla con Shanik Berman.

Sin duda alguna, César Évora ha demostrado ser tan buen papá como actor y es que ha llenado a sus hijos de amor, respeto y confianza. “He aprendido que a los hijos hay que darles raíces y alas, porque así decía José Martí y, sí, he entendido que hay que dejarlos que vuelen", manifestó a TVyNovelas.

Facebook: @PAREJATEKILAVICTORIAYCESAR

También te puede interesar: