El actual trabajo de Julián Arango, el actor de ‘Hugo Lombardi’ en Betty, la fea

View this post on Instagram

Hoy es el cumpleaños número 52 del actor Julián Arango, quién le dio vida a Hugo Lombardi en YSBLF y Ecomoda🎉🥳 ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ #YSBLF #BettyLaFea #BettyEnTeatro #BeatrizPinzon #BettyAdictas #BeatrizPinzonSolano #HugoLombardi #JulianArango #Ecomoda #Terramoda #FandomInternacional