Kimberly Loaiza muestra una sospechosa pancita en TikTok y aseguran que está embarazada

View this post on Instagram

#SheinKL ✨ Linduras estoy súper emocionada de porfin poder compartirles mi colección de ropa espero les guste tanto como a mi. Les dejo mi código: KIML para tener un 15% de descuento y en compras mayores a $50USD un 20% de descuento. #KimberlyxSHEIN @shein_mex @sheinofficial #Ad