Así luce hoy 'Sofía', la hija de Kate del Castillo en "La reina del sur" a sus 15 años

Tras el impresionante éxito global cosechado con su primera temporada en 2011, la superserie de Telemundo La Reina del sur regresó con fuerzas a las pantallas de televisión ocho años después de su estreno con una nueva y elaboraba trama encabezada por ‘Teresa Mendoza’ que, al igual que su antecesora, acaparó el gusto del público en numerosos países.

Como era de esperarse, la producción de la cadena hispana, basada en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte y protagonizada por Kate del Castillo, volvió a conquistar con su retorno al público que quedó prendado con la refrescada historia y los nuevos personajes surgidos en la ficción, entre ellos la pequeña ‘Sofía Dantes’, la hija de la protagonista.

Si recordamos, en la segunda entrega, ‘Teresa’ vive tranquilamente resguardada en Italia pero debe hacer frente a sus enemigos del pasado para salvar a su unigénita secuestrada, quien fue interpretada magistralmente por la actriz Isabella Sierra.

Con apenas 13 años, la joven nacida en Colombia comenzó las grabaciones del drama criminal donde se destacó entre un talentoso y reconocido elenco adulto; no obstante, ya ha pasado algún tiempo y ahora esta estrella ha dejado atrás el tierno rostro de su infancia para convertirse en toda una guapa adolescente de 15 años.

La transformación de Isabella Sierra, la hija de Kate del Castillo en La reina del sur

Hija en la vida real de los bailarines Jhon Jarvi Sierra y Alejandra Ibagon, la talentosa Isabella Sierra comenzó su carrera desde los 6 años de edad como conductora en redes sociales de un programa de deportes de su ciudad natal, Neiva. Y solo un año después, ya estaba haciendo su primer comercial; reseñó Infobae.

A pasos agigantados, consiguió su primer papel importante en la serie Todo es prestao, pero su primer papel principal lo obtuvo a lo grande en Hollywood y es que encarnó en su etapa infantil a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco en la cinta Cocaine Godmother.

Estos pasos la llevaron a hacerse con el aplauso del público y también a captar la atención de muchos productores, entre ellos los de La reina del sur, quienes le ofrecieron sin casting el papel que la catapultó a la fama internacional, ‘Sofía Dante’, una oportunidad que inicialmente rechazó.

“En ese momento estaba grabando Las muñecas y Gulliver al mismo tiempo y aparte un piloto para otro programa. Entonces a la mánager que tengo en Colombia le ofrecieron el personaje para mí, pero ella dijo que no porque yo estaba muy ocupada. Estaba creando ya tres cosas, y sumar otra era un gran riesgo porque se podían cruzar los horarios, ella quedaba mal y yo también, y dijo que no”, contó en entrevista a Infobae.

Afortunadamente, después la cadena hispana se puso en contacto con sus mánagers en Estados Unidos. “Nos dijeron que tenían muchas posibilidades. ‘Queremos a Isabella para presentarla en el proyecto de La reina del sur’ pero ya estaba cerrado. De todos modos lo intentaron y se comunicaron directamente con el presidente de Telemundo, Marcos Santana”.

Fue así que con una segunda oportunidad, envió su primera audición desde el teléfono y después acudió a una segunda prueba en un estudio. Mientras tanto, Isabella se arropó con paciencia y continuó grabando sus proyectos hasta que al final, su talento la llevaría a ganarse el rol para el que ya habían escogido a otra niña.

“Me desentendí. Seguí grabando ‘Las muñecas’, cuando mi papá me dice ‘hay una posibilidad muy grande que tú seas la que participe en el proyecto, pero primero hay que hablar con la otra niña que ya estaba elegida”, recordó.

Sobre su primer encuentro con la hija de Eric del Castillo, a quien admira mucho, recordó que estaba algo nerviosa. “Nos conocimos cuando hicimos las fotos. Llegué y… ‘Ay, hola’ y yo ‘hola’. Fue muy emocionante para mí, y ella me trató súper bien; como súper emocionada también (…). Con ella no grabé mucho, pero cuando lo hacía se sentía todo muy cool. Es muy bella persona, y hacía que todo se sintiera bien”.

Empero, tras su participación en la segunda parte de La reina del sur, la vida de la joven cambió, según sus propias palabras, “totalmente”. “La vida cambió demasiado. La reina del sur hizo (que haya) un antes y un después en mi carrera, porque llegó en el momento justo, cuando salió mucha gente me conoció mucho más. Ahora las oportunidades son mucho más grandes, también crecí como persona y como profesional”, comentó también en otra entrevista a Infobae México.

Por otro lado, asegura haber aprendido mucho de su personaje en esta ficción. “Sofía’ es una niña de la que puedes aprender muchísimo, una niña de la que aprendes la valentía y de la que puedes aprender cómo afronta las situaciones; no se deja vencer por nada, el amor que tiene ‘Sofía’ para cambiar a las personas. Entonces yo siento eso”.

Actualmente, la joven que pronto volverá a meterse en la piel de ‘Sofía’ para la tercera entrega de La reina del sur ha cambiado mucho físicamente desde que filmó el dramático hace un par de años en países como México e Italia, un proceso de transformación que le ha parecido “difícil” por la reacción del público.

“Difícil, es muy difícil, porque a la gente no le gusta eso, no le gusta aceptar que vas creciendo y que vas teniendo otros gustos. Siempre te quieren ver como una niña, siempre te quieren ver como tu personaje ¿sabes? Porque eso es lo que a mí me pasa, es como: ‘Esta no es la ‘Sofía’ que yo quería”, explicó.

“Con todo respeto, no puedo ser ‘Sofía’ porque ‘Sofía’ es un personaje; ‘Sofía’ es una niña todavía de 10 años, imagínate. Entonces me quieren ver como a una niña de 10 años, y para mí es difícil, porque cuando me maquillo un poquito la gente comienza a criticar que por qué hago esto, que por qué hago lo otro (…)”, dijo.

“(Hay) un montón de personas que no aceptan que tú vas creciendo, y eso a veces me da como una impotencia, porque quiero ver a todo el mundo feliz, pero también quiero estar feliz, entonces es un cambio que tengo que ir (haciendo) poco a poco para que no sea drástico, para mostrar que no puedo ser la misma niña de siempre”, reflexionó.

La joven que disfruta estar con su familia por ahora sigue abriéndose brecha en proyectos tales como 100 días para enamorarnos, donde encarnó a ‘Susana Casas’, y ha tenido participaciones en muchos otras producciones de éxito.

No obstante, aunque para siempre sea ‘Sofía’ de La reina del sur, la joven tiene la mirada fija en su gran sueño como profesional: ser protagonista destacada en Hollywood.

