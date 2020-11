Se filtran reveladoras imágenes del set de grabación de The Witcher

View this post on Instagram

Vilgefortz and Stegobor on set of #thewitcherseason2 Follow @thewitcher_series for more #thewitcher #thewhitewolf #gameofthrones #khaleesi #daenerystargaryen #daenerys #motherofdragons #targaryen #witcher #yenneferofvengerberg #yennefer #geralt #geraltofrivia #thewitcherfan #superman #manofsteel #dc #dccomics #netflix #ciri #cirilla #jaskier #gamer #roach