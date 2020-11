Andrea Legarreta rompe en llanto mientras canta en honor a Magda Rodríguez

View this post on Instagram

Así te recordaré siempre!! Sonriéndole a la vida… A lo bueno y no tan bueno!! GRACIAS por todo lo aprendido!! Gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen… Trabajadora INCANSABLE!! Gracias porque a pesar de las adversidades hiciste de un grupo de personas que trabajamos en un programa, UNA FAMILIA!! Celebro tu vida Magda querida… Ese foro y el día a día se sentirán vacíos en tu ausencia, pero seguiremos entregando TODO!! Te amamos @magdaproducer Dios contigo y tu familia!! Fortaleza y luz mi @andy_escalona @andy___rodriguez ❤️ Y cómo seguramente tu lo hubieras querido, “El show debe continuar” VA POR TI JEFA!! 🙏🏻❤️🙏🏻 #UnDíaALaVez