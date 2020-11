Chiquis Rivera responde a quienes la critican por verse "feliz" luego de su separación de Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera anunció en septiembre su separación del cantante Lorenzo Méndez, una decisión que siempre es difícil para cualquiera de las dos partes. La cantante, compositora y empresaria ha tratado de pasar la página y de seguir adelante, pero sus críticos no han dejado de enviarle mensajes al respecto.

La artista ha tratado de tener la mejor actitud posible para dejar atrás su fallido matrimonio, pero a pesar de eso, la han criticado por verse "feliz" en sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales.

Chiquis Rivera aseguró que "tiene sus días tristes", que es un proceso difícil pero que tiene que salir adelante. "Lloro, sí me frustro, sí tengo días malos, pero no dejo que esos días me consuman", expresó en un video.

Su actitud positiva parece ser un motivo de molestia para sus 'haters'. Por Halloween, Chiquis envió un mensaje a las "brujas criticonas".

"No sé qué quieren. Que no me levante, que no trabaje, que esté deprimida. Lo siento, no puedo. La vida es hermosa. Tengo que seguir adelante", exclamó Rivera, hablando en español e inglés.

Recordó a Jenni Rivera

"Obvio tengo días difíciles. He pasado momentos muy difíciles en mi vida. Que no se les olvide que yo perdí a mi madre. Si me levanté de eso, me tengo que levantar de cualquier cosa. Mi madre es, era y sigue siendo mi todo", dijo Chiquis, recordando a Jenni Rivera, su fallecida madre.