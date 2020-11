La reina Letizia luce con confianza un pantalón skinny verde aqua a sus 48 años y un top acampanado sin mangas

View this post on Instagram

Doña Letizia le dijo adiós a los tacones stiletto, que son su marca registrada, y optó por recuperar unos botines acordonados y funcionales que casi nunca suele lucir. ¿Qué te parece este look para una jornada lluviosa en Madrid? ¡Cuéntanos y repasa en #LaHoraHOLA cómo fue su internención como presidenta de honor en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción!