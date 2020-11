Alfonso Cuarón: 'Estamos lejos de ser pilares o líderes'

Los cineastas mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón están listos para compartir un momento especial, que mostrará un poco sus charlas íntimas, en el marco del evento Monstruos y silencios: Narrativas para un siglo turbulento del XIV Congreso AMPAG 2020 Inconscientes posmodernos.

"Lo que sucedió en esta plática, a pesar de la distancia, es que se empezó a convertir casi en las llamadas telefónicas que tenemos, en que hay una parte muy íntima y muy personal", confesó Alfonso Cuarón durante la conferencia de prensa previo al conversatorio, que se realizara el 13 de noviembre de manera virtual.

Los directores ganadores de Óscar grabaron la conversación desde Guadalajara, Londres y Toronto, ya que Del Toro se encuentra en Toronto (Canadá) rodando su nueva película El callejón de las almas perdidas.

“El punto de partida de la conversación, muy íntima es el efecto que las narrativas tienen en la realidad y el efecto que las narrativas de la realidad tienen en la creación. Vamos a compartir una experiencia, que creo es una experiencia que puede ser positiva para los nuevos cineastas. Pero creo que vamos a compartir una experiencia que también puede tener una importancia para no cineastas, para no artistas. Como seres humanos estamos creando todo el tiempo, seas artista o no seas artista. En el momento en que tú estás tomando decisiones también estás creando las consecuencias de esas decisiones", reveló.

El cineasta aclaró durante la rueda de prensa: "Estamos lejos de ser pilares o líderes, nada de eso, somos seguidores de una idea. Nos llena de entusiasmo poder participar en cualquier forma de proyectos, como este y en cuestión de cine, justamente nuestros cine, el que nosotros hacemos está nutrido de quiénes somos, y quién es la gente que está alrededor nuestro, eso tiene un efecto en nuestro quehacer".

Por último, el realizador adelantó que tras este conversatorio están viendo la manera de hacer un evento posterior.

Cine mexicano

Alfonso Cuarón reveló que el cine debe reflejar una identidad cultural.

"Hay que tener claro lo qué es una industria del cine mexicano. Hay una parte de una industria de la maquila que hace cosas (…) Netflix no sé cuántas series está produciendo, Amazon y hay comerciales, además del cine más comercial, que la final termina en los mismo lados. Hay algo mucho más importante que es la discusión cultural, lo que queremos que el cine sea en nuestra identidad cultural".

Añadió, "Guillermo y yo sabemos cómo las nuevas generaciones son lo fundamental para cualquier programa cultural, no creo que es una cuestión de regenerar. El cine mexicano ha demostrado ser resilente a sus peores épocas, en cuestión de apoyos financieros, eso no exenta la responsabilidad que tiene el gobierno o estado en generar proyectos culturales. Lo que estoy hablando es de una comunidad muy fuerte, muy generosa y muy importante que no sucede en todas las comunidades. Es muy sencillo, nosotros nos nutrimos de las nuevas generaciones, yo me seré mejor cineasta en cuanto las nuevas generaciones me proporcionen mejores películas en las que pueda aprender de ellos".

Reflexiones

Alfonso Cuarón habló de esas similitudes con Guillermo del Toro:

"Algo que nos ha hermanado muchísimo a Guillermo y a mí es la conciencia que tenemos de la realidad en la que vivimos y tratar de poner nuestro grano de arena en la reaparición de tejido social", reflexionó.

“Guillermo realmente comparte experiencias suyas respecto al oficio, y éramos el espejo, uno de otro, donde hablamos de experiencias, momentos y cómo la traición del proceso vino de nosotros mismos. Nosotros hemos tenido un proceso de aprendizaje en el cine muy parecido”.

“Sin entrar en demasiada intimidad, definitivamente sí se abrieron facetas muy conmovedoras”, adelantó del conversatorio.

¿Cuándo y dónde será el conversatorio?

13 de noviembre a las 20:00 horas, y retransmisión el 15 de noviembre a las 16:00 horas. Boletos por medio de la plataforma Eticket live.

Lo recaudado con la venta de boletos para ver el conversatorio, será a beneficio del Grupo Solidario Ubuntu AC y la AMPAG.

