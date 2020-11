Carlos Rivera enamora con una ostentosa chamarra Louis Vuitton de 46 mil pesos y pantalón de mezclilla en ¿Quién es la máscara?

Carlos Rivera está dando el todo por el todo en cada uno de los programas del reality ¿Quién es la máscara?, donde él y el panel de jueces que lo acompaña tratan de adivinar en cada gala quiénes son los artistas detrás de cada uno de los disfraces.

Aunque el mismo cantante confesó en Instagram que esta tarea de adivinar se le está haciendo algo complicada en las últimas semanas. "Paren todo!! Ya no juego! No le estoy atinando a nadie. Necesito que me echen una mano…", escribió de forma jocosa en uno de sus recientes post de Instagram.

Carlos Rivera lució una ostentosa chamarra Louis Vuitton en ¿Quién es la máscara?

Pero sus enamoradas fans se fijaron en esta ocasión, también, en el look del cantante. Un atuendo sencillo pero a la vez ostentoso que derritió a todas las espectadoras, formado nada más y nada menos que por una chamarra roja satinada Louis Vuitton, valorada en 2.289 dólares, equivalentes a 46.155 pesos mexicanos.

Entonces, esta chamarra la usó con una sencilla playera blanca debajo y un pantalón de mezclilla gastado, tipo skinny, con el que armó un atuendo casual perfecto para el programa que ven millones de personas en toda Latinoamérica.

Las chamarras forman parte esencial de los atuendos de Carlos Rivera en televisión. En una pasada edición del reality, le dio un toque de rebeldía a su look de mezclilla con una chamarra de cuero azul celeste muy moderna y única, con la que dejó ver una vez más su excelente gusto por la moda.

Y el talento de Carlos Rivera trascendió una vez más las fronteras mexicanas, ya que acompañó a su amiga Laura Pausini en La Voz España y colaboró con el equipo de la cantante italiana en el show, dando muestra de su infinito talento.

