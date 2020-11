La rivalidad entre Gaby Spanic y Lucero que habría nacido en “Soy tu dueña”

En el año 2010 se estrenó por la pantalla chica Soy tu dueña, una telenovela que arrasó con los índices de audiencia de aquella época -al igual que lo hace en su actual retransmisión- con una entrañable historia de amor campirana y un elenco de lujo conformado por queridos actores de la televisión mexicana.

No obstante, el melodrama no solo permitió que su reparto entero probara las mieles del éxito que alcanzó esta producción de Nicandro Díaz, también habría propiciado el nacimiento de una rivalidad entre dos de sus actrices principales que desafió el tiempo al igual que el gusto del público por la telenovela: la que surgió entre Lucero y Gaby Spanic, la protagonista y la villana de la trama.

“Soy tu dueña” se transmitirá en un nuevo horario desde este lunes 9 de noviembre La telenovela es la producción más vista en México.

Como recordaremos, en este remake de La dueña, las primas ‘Valentina’ e ‘Ivana’, interpretadas por la mexicana y la venezolana respectivamente, tenían una fuerte enemistad pues el personaje de Spanic le tenía una gran envidia y aversión a la dueña de “Los cascabeles”, razón por la que se empeñaba en arruinarle la vida y encapricharse con todo lo que tenía, entre esto, el amor del galán ‘José Miguel Montesinos’.

Mientras grababan el melodrama, las actrices nunca propiciaron ni una palabra en contra su compañera de reparto y, aunque sí se desencadenó una serie de rumores sobre la “rivalidad” en la vida real que existía entre estas destacables luminarias, ambas negaron tales especulaciones y aseveraron mantener un trato cordial.

“Yo creo que es parte de lo que se dice cuando vas a hacer una novela de buena y de villana, pero perfectamente (la relación con Spanic). Es una compañera muy dulce, muy agradable, siempre muy profesional, siempre también en sus cosas y nunca tuvimos ningún problema, no sé de dónde habrá salido eso”, afirmó en ese momento Lucero a Ana María Alvarado, descartando cualquier conflicto con Gabriela.

Sin embargo, los años venideros tras el término de la telenovela, los rumores tomarían fuerza hasta que un audio difundido el año pasado habría dejado en aparente evidencia que la mala relación que las estrellas actuaron en la ficción de 2010 había traspasado los foros hasta la vida real.

¿La rivalidad entre Gaby Spanic y Lucero en Soy tu dueña rebasó los foros?

Tres años después de haberse transmitido Soy tu dueña con un éxito inaudito, las murmuraciones acerca de la enemistad que habría entre las artistas resurgieron luego de que la polémica exasistente de Spanic aseverara que la suramericana sentía envidia de la cantante de Electricidad, algo que en ese momento ella desmintió.

“¡Por favor! Por qué va a involucrar a Lucero, si es una persona maravillosa, para qué mete a la señora Lucero en esto, nada que ver. Yo a Lucero la admiro y la quiero, hicimos una gran telenovela, por favor no le den credibilidad a una criminal que no la tiene”, dijo la también protagonista de La usurpadora en una entrevista a Fórmula Espectacular, según recogió El comercio.

Empero, la verdad detrás de los sentimientos de Gaby hacia Lucero no salió a la luz sino hasta 2019, cuando en un audio que se filtró en redes sociales se le escucha arremeter contra la ‘Novia de América’, a quien calificó en ese entonces como “envidiosa”.

“Lucero es una envidiosa, manda a la gente a jod*r, porque hasta videos han salido (…). Fue a abrazar a la niña a una fiesta, a la ‘Carita de Ángel’, y la niña como se hizo así con la mano (…), se le vio la actitud, pero ella trata de ser la más linda, la más nice, la que es la santa y nadie le cree un coñ*", se le escucha expresar.

Aunque inicialmente aseguró en redes sociales que se trataba de una campaña de “desprestigio” en su contra, poco después Spanic reconoció a través de una transmisión en Instagram que el audio era real. Según contó, la opinión la expresó en privado a unas amigas que traicionaron su confianza y no solo filtraron la conversación, también la amenazaron con difundir más grabaciones.

“Confié en personas. ¿A quién de ustedes no les ha pasado que llegan a casa y quieren hablar con un amigo o una amiga y dicen cosas porque yo no soy perfecta, nadie es perfecto”, señaló.

Más tarde, en un encuentro con la prensa a su salida de la obra de teatro Divina, la estrella de hoy 46 años reafirmó lo expresado en el audio y de nueva cuenta mostró que no tiene una buena relación ni opinión de Lucerito.

“Lamentablemente salieron los audios y yo tengo el derecho como ser humano a hablar privadamente lo que me dé la gana. Es mi opinión. Yo trabajé con esa persona, yo sé quién es esa persona, le deseo lo mejor de verdad porque es muy talentosa y muy querida, pero sí si viví cosas difíciles”, aseveró y publicó en una cápsula el programa Hoy.

Asimismo, acusó a la ex de Mijares a enviar a la producción de Soy tu dueña a pedirle que se quitara los tacones en las escenas de la telenovela para no verse más alta ella. “Conviví con ella muchas cosas y me quedé callada muchas cosas que viví”, confesó a las cámaras de Sale el sol.

Por otro lado, en declaraciones obtenidas por Un Nuevo día, Spanic criticó: “Yo tengo derecho a decir privadamente lo que se me antoje. Como le dije envidiosa a Lucero fue un escándalo. A ella también la traicionaron y mató animales y se manchó la cara de sangre y con el animal acá, e incitando a sus hijos a la violencia, (pero) eso se tapa, eso se olvida”.

“¿Ahora resulta que Lucero me ama y me quiere? (…), hizo muchas cosas (…). Yo no quiero platicar con nadie, ¿por qué si nadie quiere platicar conmigo, por qué yo tengo que doblegarme? Yo también tengo mi lugar”, dijo.

De igual forma, en esa ocasión con los medios, Spanic le deseó lo mejor a la protagonista de Soy tu dueña y aseguró que estaría dispuesta a volver a trabajar con ella. “A la señora que le vaya bonito, ella sabe lo que hizo y no tengo problema en trabajar con ella”.

Por su parte, la también actriz principal de Por ella soy Eva aseguró que su relación con la eterna ‘Ivana Dorantes’ fue muy cordial durante la filmación del melodrama de 2010, por lo que estaba extrañada con sus declaraciones.

“La verdad es que no he oído el audio (…) Hasta donde yo me acuerdo, nos llevábamos bien en la novela y en las grabaciones y todo siempre con respeto. No sé ya después qué pasó, ahora sí que habría que preguntarle a ella, no sé si no le caigo bien”, expresó sorprendida en una rueda de prensa recogida por People En Español.

“Todo superprofesional, trabajamos siempre muy bien. Nunca hubo como un conflicto, pero yo digo que raro que, ¿cuántos años de Soy tu dueña? 9 años después como, ¿qué onda?”, manifestó.

Asimismo, negó ser una persona envidiosa. “La verdad es que afortunadamente nunca he sentido envidia de nadie, nunca. Me gusta que la gente tenga éxito, dinero, fama, belleza, trabajo. No creo que pudiera envidiar nada porque afortunadamente siempre digo desde hace muchos, muchos años que soy como si fuera una consentida de Dios. Me siento muy bendecida por él, todas las cosas que tengo en mi vida a nivel personal, profesional… son maravillosas. No podría envidiar nada de nadie”, concluyó.

En cuanto a si volvería a trabajar con ella, Lucero zanjó el tema comentando que habría que preguntarle a Spanic "porque si me odia tanto yo creo que no va a querer”.

Soy tu dueña se retransmite a partir de este lunes 9 de noviembre a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas.

También te puede interesar: