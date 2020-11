Ingrid Coronado presume un estupendo atuendo playero desde Acapulco

View this post on Instagram

Yo tengo problemas, como todos 🤷🏻‍♀️ Pero también tengo muchas bendiciones, cómo todos…. A veces lo “malo” nos duele o nos pesa tanto, que nos roba la atención de todo lo “bueno” que tenemos. Por eso te paso mi TRUCO INFALIBLE DE FELICIDAD INSTANTÁNEA: Cuando estoy pensando en una situación o persona que me enoja, en cuanto me doy cuenta le digo BYE, y hago un pequeño esfuerzo en buscar en mi mente y mis recuerdos algo que me guste; pienso en mis hijos, en mi trabajo, o en cualquier cosa que me dé alegría, y es impresionante cómo ¡pum! mi día se ilumina al instante! ¿Tú qué haces cuando piensas en cosas que no te hacen bien? 👇🏻 #alegria #truco #felicidad