Maribel Guardia condena la violencia contra las mujeres con contundente mensaje

El pasado 5 de noviembre el mundo del espectáculo quedó conmocionado al conocerse que el actor Eleazar Gómez había sido detenido en su domicilio ubicado en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, tras ser denunciado por su actual pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, de agredirla físicamente e intentar estrangularla.

Luego de trascender los detalles de lo ocurrido, numerosas celebridades se pronunciaron al respecto condenando la violencia de género y los hechos que mantendrán al histrión de La mexicana y el güero recluido por dos meses tras ser vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de violencia familiar equiparada.

Entre las famosas que se manifestaron al respecto estuvo Maribel Guardia, quien a su salida de los foros Televisa la semana pasada fue cuestionada al respecto por reporteros. En la breve conversación, la actriz aseguró estar sorprendida pues, por su experiencia con Eleazar, él es "un niño amable".

"Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso. Me cuesta mucho creer que haya sucedido algo así. Ya saldrán las pruebas, por lo pronto mi experiencia con él es que es un niño amoroso", comentó y recogió en video Edén Dorantes.

En ese momento, la costarricense dejó entrever que no estaba muy enterada al respecto pues, cuando le informaron que exnovias del intérprete también lo habían acusado de violencia, cambió de postura y afirmó: "No sabía, qué tristeza si es así. Dios lo bendiga. Si es así que tome una terapia, yo creo que todos podemos mejorar como personas (…). Lo siento por su mamá y por Zoraida (Gómez) que sé que lo aman”.

Ahora, la estrella de la televisión se pronunció nuevamente sobre el tema y dejó claro que no defendió a Gómez con su respuesta a la pregunta de los medios pues no estaba enterada de los terribles hechos ocurridos entre el intérprete y su novia la noche del pasado jueves.

A través de su cuenta en Instagram, la artista de 61 años condenó la violencia contra las mujeres en un contundente mensaje donde además aclaró que inicialmente habló solo basada en su convivencia con Eleazar.

“Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres. El otro día, saliendo de Televisa, me preguntaron sobre Eleazar Gómez y me dijeron que había tenido un problema con una novia. Yo no sabía nada del caso y, lo que dije de él, es mi experiencia de mi convivencia con él. Llegando a mi casa, me documenté y realmente fue terrible ver las fotos y las imágenes de Stephanie, la víctima”, afirmó en un video publicado este domingo 8 de noviembre.

La también conductora continuó explicando que lo acontecido le dolió “muchísimo como mujer” y el pesar que debe estar atravesando la familia de él, pero le dolió más la creciente violencia de género en México y el mundo. Además, hizo un llamado a parar el maltrato hacia las mujeres.

“Me dolió mucho también el sufrimiento de la madre de Eleazar y de su hermana, a las que les tengo un gran cariño, pero mucho más la violencia contra las mujeres. No podemos permitirlo. Los feminicidios en México y en el mundo entero crecen todos los días. Hay que parar la violencia contra las mujeres”, exhortó.

Para finalizar, Maribel Guardia fue terminante al afirmar que “en caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. A una mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Esta es mi posición al respecto”.

Con este breve discurso, Guardia aclaró así cuál era su verdadero pensar sobre esta polémica luego de que acaparara los medios de comunicación con las primeras declaraciones que muchos interpretaron como “defensa” del actor.

