Ana Brenda Contreras presentó a su novio a través de Instagram

El corazón de Ana Brenda Contreras ha vuelto a abrir sus puertas al amor. Luego de dos años de haber terminado su relación con el actor Iván Sánchez, la actriz y cantante estadounidense de origen mexicano hizo público su actual romance.

El protagonista de esta nueva historia es Zacarías Melhem. De él se sabe que es un empresario de 47 años, que es de Texas al igual que la familia de Ana Brenda, que llevaba varios meses relacionándose ella y que ahora se conoce que tienen una relación y que están muy enamorados y felices.

Ana Brenda Contreras publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con su novio por su cumpleaños. Está sobre las piernas de Zacarías y ambos sonríen, posando hacia otra cámara. Junto con la imagen, la actriz de 33 años dejó un mensaje bastante romántico, y aunque una imagen vale más que mil palabras, el texto que le dedicó a su pareja goza de todos los ingredientes para asegurar lo enamorada que está.

"Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). Te amo, my rock. Happy birthday", expresó Ana Brenda a su "rey" y su "roca".

Si ella es feliz, sus seguidores también

Más de 200 mil usuarios de Instagram reaccionaron a la publicación de Ana Brenda Contreras, comentando sus más sinceros deseos hacia la actriz y su pareja.

"Me encanta verte feliz", le comentaron varios seguidores.

La relación de Ana Brenda y Zacarías tiene un origen como todo: él es hermano de la mejor amiga de la actriz, Daniela Melhem. Por ella se conocieron, por ella forjaron, primero, una amistad, incluso cuando cada uno vivía una relación diferente, pero luego el destino los unió y ahora están enamorados.