Aracely Arámbula derrocha elegancia con una falda lápiz verde esmeralda bordada con flores

Aracely Arámbula está muy feliz no solo por el éxito alcanzado con la segunda parte de su tele serie La Doña, sino porque ahora regresó a la música por todo lo alto con su tema Malas noticias, que ha sido acogido de la mejor manera por todo su extenso público.

En una reciente entrevista que concedió desde su casa, la actriz y cantante habló sobre este retorno a la música después de un tiempo dedicada únicamente a actuar y a la crianza de sus dos hijos.

Aracely Arámbula enamora con un pantalón de mezclilla a la cadera, un top negro y un cardigan ideal para otoño Son piezas sencillas que crean un look elegante

"Estoy muy feliz de volver a la música, la verdad es que la música nunca se ha ido de mi corazón, siempre ha estado presente con las telenovelas y con los temas. De alguna manera no había podido estar de lleno porque se requiere tiempo (…) en esta pandemia he tenido la oportunidad de dedicar el tiempo que necesitaba para la música, mis cosas personales porque siempre una serie o el teatro no me permitían estar tan de lleno en la música y ahorita estoy muy feliz de regresar", detalló la artista.

Aracely Arámbula deslumbra con una falda tipo lápiz verde esmeralda con flores bordadas

Así mismo, envió un mensaje a quienes quieren dedicarse a la actuación o a la música, motivándolos a cumplir sus sueños profesionales. "Hay que hacer las cosas con pasión y hay que disfrutar todo lo que uno quiere hacer, que no te quedes con las ganas de cumplir tus sueños, así que a todos los que quieran estudiar actuación (…) no dejen de luchar por sus sueños (…) cumplan sus sueños, no dejen de perseguirlos", dijo.

Y este mismo consejo lo ha aplicado ella para su propia carrera. Aracely Arámbula comenzó su trayectoria artística en la actuación, hasta que un día también decidió seguir su otra pasión, la música, combinando ambos artes y sintiéndose la artista más dichosa de todas por poder explorar sus pasiones.

Ahora, que es toda una celebridad en México y en el mundo entero, las fans siempre buscan los looks de Aracely Arámbula para replicarlos en lo posible, ya que tiene un gusto exquisito al vestir. En una pasada ocasión, lució hermosa con un look en verde esmeralda, compuesto por una falda tipo lápiz bordada con flores negras y una blusa de cuello redondo y mangas tres cuartos, con capas que caían en forma de cascada.

Las faldas midi son muy favorecedoras para todas las mujeres, sin importar su estatura o tipo de figura. Si no te gustan tan ajustadas, puedes lucir una de tul estilo tutú, tal como lo hizo en un pasado evento Aracely Arámbula, enamorando a todo el público.

Te recomendamos en video