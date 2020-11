Artistas se unen para compartir el mensaje 'Todos venceremos'

A causa de la pandemia, la mayoría de las fuentes de trabajo en la industria de la música, están cerrados para todos los que directa o indirectamente tienen en la música su única fuente de sustento para sus familias. Por tal motivo, se lanzó este martes una iniciativa para apoyar a los trabajadores que siguen teniendo un mal momento.

La Fundación Hermes Music organiza una campaña, en la que participan 120 músicos y escritores, que se han unido a través del tema We never give up (Todos venceremos), que busca que al darle clic al video se puede reunir apoyo directo a las asociaciones de música.

"Repartiremos a través de distintas organizaciones de músicos y técnicos en muchos puntos del país miles de despensas, artículos de higiene para afrontar más seguros la pandemia y accesorios musicales que son artículos de primera necesidad para ellos. Ya comenzamos en Hermosillo, donde entregamos despensas junto a Rubén Albarrán (Café Tacvba) e instrumentos a las comunidades indígenas y así iremos a todo el país. La música nos necesita más que nunca, es la medicina del alma y estos proyectos son para todos los que hacen posible un espectáculos, desde atrás de un escenario o las calles de nuestra ciudad con música. Por eso, se ha creado este movimiento We never give up", dijo Alberto Kreimerman, fundador de la Fundación Hermes Music.



Durante la grabación del tema se juntaron 220 tracks con las pistas de audio, y el video se hizo, con la ayuda de todos los artistas invitados, como Camila, Armando Manzanero, Tatiana, Ramón Ayala, Rubén Albarrán (Café Tacvba), Beto Zapata (Pesado), Reyli Barba, Diego Verdaguer, Alex Lora (El Tri), Carolina Ross, Fher Olvera, Carlos Santana, Flor Amargo, Melissa Robles (Matisse), Angie Vazquez (Vazquez Sounds), Pablo Milanés, José María Napoleón, Dolores Huerta, Don Miguel Ruiz, Janeth Valenzuela, Deepak Chopra, Sister Norma Pimentel, Maria D’luz, Elefante, Jorge Garralda, Juan Carlos Baglietto, Platanito, Nacha Guevara, Oscar Iván Treviño (Duelo), Bobby Pulido, David Filio (Mexicanto), Jorge Guevara, Edgar Luján (Costumbre), Gerry (Lola Club), John Milton, Control, Vanessa Bauche, Emir Pabón (Cañaveral), Mauricio Sánchez (Los Claxons), entre otros.

"Para nosotros es un honor participar, y más ahora cuando más unidos debemos estar todos y que mejor que apoyar la Fundación Hermes Music y la raza que más lo necesita, como los músicos que tiene un año sin jalar, que mejor que este proyecto para beneficio de todos. Regalen un play y hagan felices a los músicos", compartió Alex Lora.







El himno de este proyecto es una canción llena de optimismo y esperanza… "We never give up , Todos venceremos", donde muchos músicos donaron su talento inspirados por su amor por la música y por quienes la hacen posible.

"Ayudar con la música, que es el idioma más universal que existe, con el que podemos ayudar nosotros que nos dedicamos a la música a otra gente que se dedica a la música. Hay grandes cantantes que participaron con un mensaje de amor, que hace milagros y mueve al mundo. Nosotros que -supuestamente- lo mejor que hacemos es la música, nos queremos unir a a toda la gente que nos retroalimenta. Hacerlo algo tan fácil como darle clic o compartir un video, para que todas las regalías y lo que salga de las plataformas digitales vayan a todos los compañeros de la industria de la música", agregó Tatiana.

El tema se grabó en Argentina y combina los idiomas inglés y español, en el que cada artista grabó su participación en casa para unirlos en el video final.

El próximo 18 de noviembre se realizará el apoyo a los músicos callejeros en la Ciudad de México, a través de Hermes Music en el Centro Histórico.

"Vamos a recibir a los registrados, a quienes se le entregará despensas y vales para que compren de manera gratuita cuerdas, baquetas, afinadores, cubrebocas y a si seguiremos por todo el país", puntualizó Alberto Kreimerman.

Campaña en México y Estados Unidos

Hermes Music Club donará una parte de sus ventas en línea y se abrió un GoFundMe (www.gofundme.com/f/we-never-give-up-todo-venceremos) en Estados Unidos para sumar recursos a esta hermosa causa que tiene como objetivo principal hacerles menos difícil este momento.

Todos los recursos que produzca la canción también serán donados a la causa y cada ves que alguien haga clic o comparta el video musical de la canción We Never Give Up (Todo Venceremos) , también estará haciendo algo por ellos.

