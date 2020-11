Masterchef México: Chef Herrera arremete contra los concursantes, asegura que fue "una desgracia el reto de la pizza"

El chef Herrera hizo de las suyas en Masterchef México 2020 capítulo 2. Su fuerte carácter estuvo a flor de piel y todos los participantes del reality gastronómico aún no superan el desencuentro que vivieron con este estricto miembro del jurado. ¿La razón? A criterio del experto, hubo demasiada desorganización en el reto de la pizza, por lo que no pudo resistirse y estalló ante las cámaras, considerando que fue toda una desgracia verlos trabajar tan mal.

Masterchef México 2020 capítulo 2: El chef Herrera estalló

Para el primer reto, el jurado conformado por los chefs Betty Vázquez, Adrián Herrera y José Ramón Castillo indicaron que debían organizarse dos grupos: el rojo y azul. Ellos debían preparar 20 pizzas, servirlas e incluso hasta enviarlas en moto, tipo delivery a los diferentes comensales. Para ello, los concursantes debían planificar estrategias acordes para brindar un servicio de calidad, con un platillo delicioso y fresco.

Pero esto no sucedió como se esperaba, pues a criterio de Herrera hubo demasiada desorganización, no se contó con un liderazgo acorde a la dinámica y las pizzas no llenaron las expectativas. A su criterio, fue una desgracia verlos trabajar de esa manera, tanto que expresó en voz altisonante: "MasterChef Pizza, buenas noches, ¿puedo tomar su orden? Sí, púdrete en el infierno".

Esto dejó atónitos a los participantes quienes por un momento quedaron paralizados y pese a que el equipo rojo resultó ganador, para Herrera ambos fueron un fracaso y no cumplieron con las expectativas planteadas durante el programa. Incluso también hubo quejas entre los compañeros, pues no vieron con buenos ojos las actitudes de Erubiel quien no escuchaba a los miembros de su equipo.

