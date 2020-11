Así lucen los protagonistas de “Kara Para Aşk”, la telenovela en la que está basada "Imperio de mentiras"

Desde su estreno el pasado mes de septiembre, Imperio de mentiras ha estado conquistado al público mexicano con una clásica historia de amor superromántica entre un honesto agente de la policía y una joven de una prominente familia que nace del caos generado por una desgracia y a la vez es salpicada por una excitante intriga policial en un mundo lleno de engaños sin fin.

Los protagonistas ‘Elisa Cantú’ y ‘Leonardo Velasco’, interpretados por los queridos actores Angelique Boyer y Andrés Palacios, buscan descubrir las mentiras que los rodean mientras intentan zafarse de las complicadas tramas en las que se han visto envueltos mientras el sincero y apasionado amor que surge entre ellos es puesto a prueba una y otra vez.

Pero esta no es la primera vez que el mundo atestigua este romance que desafía los prejuicios y el complicado contexto que los rodea pues la historia del actual melodrama estelar de Televisa está basado en la aclamada serie turca Kara Para Aşk, un melodrama con dos temporadas estrenado en 2014 y comercializada para el público en español con varios nombres, como Dinero sucio y amor.

En su país de origen, el relato de más de 150 episodios disponible en Netflix fue todo un acontecimiento en los niveles de audiencia que se repitió con sus retransmisiones en centenares de países como Argentina, Bolivia, Colombia y Chile, donde las intrincadas tramas y subtramas y sus entrañables personajes conquistaron a los espectadores de manera inaudita.

Una de las personas cautivadas por esta novela turca fue la productora mexicana Giselle González, quien quiso traer a la pantalla chica de nuestro país una versión tropicalizada del teledrama y, evidentemente, lo logró este año pese al brote por covid-19 que ha puesto en jaque en numerosas ocasiones al proyecto. A continuación, te mostramos cómo lucen los protagonistas de la historia original.

Así lucen los protagonistas originales de Imperio de mentiras

El guión base de Imperio de mentiras y Kara Para Aşk, es el mismo a pesar de los cambios que la producción de la televisora de San Ángel incluyó en su versión para diferenciarse. En el original, se relata la vida del capitán ‘Ömer Demir’, un talentoso, valiente e inteligente oficial, y la intrépida y determinada diseñadora de joyas ‘Elif Denizer’, una joven proveniente de una de las familias más influyentes en Estambul que está radicada en Roma por sus negocios.

Las vidas de ambos personajes transcurren en mundos totalmente distintos hasta que una cruel tragedia cruza sus vidas: la prometida de él, una profesora, y el padre de ella, un empresario, son asesinados una noche dentro del mismo auto sin tener una vinculación aparente clara.

A pesar de sus diferencias y desconfianza inicial, ambos deberán unirse para intentar resolver el misterio y los peligros que los termina cruzando, proteger a sus familias y hacer justicia, pero mientras destapan una a una las farsas sobre las que están construidas sus vidas, irán desarrollando fuertes sentimientos el uno hacia el otro por los que deberán luchar hasta el final en un mundo muy peligroso contaminado por la ambición. Así se ven los personajes de ‘Elisa’ y ‘Leonardo’ en la teleserie turca:

Elisa Cantú

El papel que, como se mencionó anteriormente, originalmente recibe el nombre de ‘Elif’ es interpretado por una querida actriz turca llamada Tuba Büyüküstün. Por su impecable interpretación del rol que en México fue nombrado ‘Elisa Cantú’, la estrella de 38 años ganó un mayor reconocimiento.

Al igual que en la versión mexicana, es la hermana del medio que se pone al frente de todos y logra sobreponerse a los golpes que recibe sin parar tras la muerte de su padre para recuperar a su familia, su libertad, su estabilidad económica y ganarse el amor del galán más insospechado.

Su look, comparado al de Boyer, es muy diferente pero ambas convergen en un punto: un estilo exquisito a la hora de vestir, con la clase de alta sociedad y a la vez a la vanguardia con destacables accesorios y diferentes peinados. Otra diferencia es que, en su caso, no son piezas arqueológicas prehispánicas las que su padre habría robado sino diamantes.

Leonardo Velasco

Por otro lado, el rol que en México encarna Andrés Palacios es interpretado en Kara Para Aşk por el actor Engin Akyürek, quien hizo una actuación magistral del humilde y aventurero agente policial con peculiar sentido del humor y experto en detectar mentiras, a excepción de aquellos a quienes ama.

Por su trabajo en esta telenovela, Akyürek se ganó una nominación a la categoría mejor actor de los Premios Emmy Internacionales de 2015.

En la historia, la familia de ‘Ömer Demir’ oculta más secretos de los que él imagina, mentiras que lo destruirán como inicialmente lo hizo descubrir que su amada prometida no era la mujer que aparentaba. Además de tener un gran apego a su hermano, cuenta con dos inseparables amigos dentro de la policía, ‘Ardá’ y ‘Pelín’

Una vez más, su aspecto es muy diferente al del papel de Palacios en la trama. Y, aunque quizás no se diferencien mucho en el estilo elegante pero casual de vestir, ‘Ömer' lleva el cabello ligeramente más largo y una barba más poblada.

Sobre los elementos que vio en esta historia para querer "versionar" esta trama en México, la productora de Imperio de mentiras confesó en una entrevista a TVyNovelas que fueron las grandes historias que se relatan en la serie.

“Vi una gran historia de amor, vi unas tramas secundarias maravillosas que podían potencializarse, y hacerse más grandes, vi un thriller que me encanta, y me ilusionó mucho desde el principio, empecé a imaginar cómo podía hacerla crecer, y cómo había varias mujeres en la historia, eso me atrapó”, confesó.

“Y la historia de amor central me gustó mucho porque a mí me fascina contar cosas distintas, esta es una telenovela en la que los protagonistas se conocen a partir de una desgracia, me encantó cómo dos seres que no se imaginan que se van a encontrar, van a luchar, y se van a enamorar en la búsqueda del asesino de las personas que ellos aman”, agregó.

Por último, concluyó explicando: “Otra cosa que me atrapó fue las grandes mentiras de esta historia, y por eso el título, sin duda un título que yo defendí mucho porque lo querían cambiar, pero para mí, un elemento muy importante eran las mentiras que se esconden en cada capítulo”.

El público podrá descubrir el final de este universo de engaños en Imperio de mentiras, una telenovela que se transmite en México de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

