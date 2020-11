Reina Letizia muestra cómo llevar una falda midi de tubo con mucha elegancia

View this post on Instagram

🇪🇸 Spanish Royalty: HM Queen Letizia of Spain 1. Queen Letizia met with the Royal Board on Disability, an autonomous body attached to the Ministry of Social Rights and Agenda 2030, whose purpose is to promote and improve the rights of people with disabilities. 2. HM’s engagement took place at Sede del Real Patronato sobre Discapacidad. Photographs: © Casa de S.M. el Rey + other sources 📸 Information: casareal #familiarealespañola #thespanishroyalfamily #spanishroyalfamily #kingfelipevi #kingfelipeofspain #kingfelipeofspain #reyfelipedeespana #reyfelipedeespaña #reyfelipevi #letiziaortiz #letizia #queenletiziastyle #spanishroyals #spain #spanishroyalty #queenletizia #reinaletizia #queenletiziaofspain #reinaletiziadeespana #reinaletiziadeespaña #casareal #casarealespañola #reinaletiziaortiz #princessofasturia #princessadeasturia #infantasofia #infantasofiadeespana #infantasofiadeespaña #instaroyals