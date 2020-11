Samadhi Zendejas tiene el outfit perfecto para este otoño: Una blusa con plumas y un pantalón coral estilo palazzo

View this post on Instagram

Hoy cumplo 20 dias comprometida con la transformación que necesito para lograr el cuerpo de mi próximo personaje. Hoy me sentí frustrada, siento que estoy muy lejos de verme como tengo que llegar a estar y pienso que solo son 20 días, que estoy mal en pensar que quiero un cambio drástico, una de las cosas que me exige es que le pedí a uno de mis directores que no usaría doble de cuerpo que lo haría yo. El proceso nunca será fácil, nunca lo ha sido. Así que apretaremos un poco más las cosas y dejaremos el corazón en este proyecto. #A