Las declaraciones de Marysol Sosa sobre si compartirá o no la herencia de José José con Sarita

La herencia que dejó José José, "El Príncipe de la Canción", sigue estando en el ojo del huracán de la opinión pública. Ahora, fue su hija Marysol Sosa la que habló al respecto.

Luego que Anel Noreña confirmara públicamente que un juzgado ratificó como herederos a ella, Marysol y José Joel tras encontrar un testamento del cantante en el cual aparecen sus hijos y Anel como herederos universales, la también cantautora habló sobre si Sara Sosa, mejor conocida como Sarita, su media hermana, gozará de lo que dejó José José.

En el programa "Venga la Alegría", Marysol Sosa habló sobre el polémico tema de la herencia de su padre, del desconocimiento que tiene sobre otro testamento que haya dejado "El Príncipe de la Canción".

"Hasta ahorita no se encontró nada, te hablan de allá de Estados Unidos por cualquier cosa que hubiese hecho mi padre al respecto, tendría que estar en el Consulado de México, cosa que nunca nos han contestado nada”, explicó Marysol.

Luego, a Marysol le preguntaron por el caso de Sara Salazar y Sarita, esta última su media hermana. Marysol Sosa dijo que, hasta los momentos, Sara no se ha comunicado con ellos. Además, la cantante negó que hayan pensando en sacar a las Salazar de la casa que les dejó José José.

"No es nuestra idea definitivamente, créanos, pero no sé con qué nos vayamos a topar, de antemano el hecho de tener hoy esta posición a mi personalmente me da mucha paz, sé que estamos en una cuestión que todavía va a tomar tiempo, pero estoy muy contenta la verdad", explicó.

¿Herencia o no para Sarita?

Estas fueron las declaraciones de Marysol Sosa sobre si Sarita recibirá o no parte de la herencia de José José: "Primero tengo que conocer qué cuestión y a partir de ahí ya ver, porque en sí la parte de querer conciliar se intentó desde que esta muchacha se llevó a mi padre, y nunca se ha logrado ninguna conciliación, entonces ya veremos después".