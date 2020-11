Presentan ciclo de cine y política que tendrá funciones gratuitas en Guadalajara

El noveno Ciclo de Cine y Política: Historias que cuentan está a punto de arrancar sus funciones, en medio de una pandemia, que ha provocado algunos cambios en su programación, en cuanto las sedes, pero con una propuesta cinematográfica, que permite entender el valor de la integridad y su importancia en el desarrollo de una comunidad.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y la Cámara de Comercio de Guadalajara, bajo la curaduría de la Universidad de Guadalajara realizan el ciclo de cine con el tema la integridad, que en siete películas enviarán un mensaje para la transformación social con ciudadanos más conscientes de su responsabilidad y el ejercicio de los valores.

“Todas las películas presentan la disyuntiva en las conductas, de en qué momento tenemos la oportunidad de decidir si somos íntegros o no lo somos, además presentan confrontaciones y presentan conductas sociales frente a los choques culturales. Todas tiene un situación de conflicto, todas tiene que ver con el triunfo y las ganas de ser mejores”, señaló Guillermo Alcáraz consejero presidente del IEPC.

La inauguración del ciclo será con la cinta Ocho de casa diez en el Autocinema Live Explanada, una cinta que habla sobre México, un país enfrentado a sí mismo, donde el Estado se ha convertido en el criminal y donde los ciudadanos desposeídos son llevados, por la desesperación, a actos de venganza o audaces actos de amor.

“Hoy vemos la importancia de que nuestros órganos electorales vivan esta palabra integridad y que los ciudadanos sepa que la integridad existe en el IEPC. Gracias por dedicar este noveno ciclo a la integridad y que mejor que hacerlo de la mano de Trino, un hombre que con sus caricaturas y monos nos ha hecho soñar y pensar. Es un honor que en las caricaturas que usa utilice la palabra integridad para difundirla a las nuevas generaciones. Me encanta que haya películas para niños, para que puedan desde pequeños apreciar la integridad”, Xavier Orendáin, presidente de la Canaco.

Trino participará de manera activa en la promoción del ciclo y otras actividades del IEPC.

“En general la caricatura tiene una función interesante y no nada más entretener, divertir o hacer una crítica política o hacer humor. Yo no le voy a ningún partido político, nomás le voy al Atlas, ya sé que con eso ya lo dije todo. No le puedo ir a ningún partido ,porque si le fuera a otro, perdería como es mi equipo y mi costumbre, pero jugaría bonito [risas], por eso se me hace interesante este proyecto que se interesen por un trabajo de divulgación por medio de las caricaturas. También hay que educar a los jóvenes, de que el voto si ayuda”.



Añadió, “hacer estos ciclos de cine en medio de una pandemia, hace volver al pasado, al menos al mío. Tengo 59 años y de niño me llevaban al autocinema donde está La Gran Plaza y era muy bonito ver las películas en los carros, pensé que nunca lo volveríamos a ver”.

¿Cuándo y dónde ver el Ciclo de Cine y Política: Historias que cuentan?

Del 13 al 19 de noviembre en el Autocinema Live Explanada López Mateos (cupo limitado a 350 vehículos) y el Auditorio de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Foto | Cortesía.

Programación

13 de noviembre, a las 20:30 horas: Ocho de cada diez. Autocinema Live Explanada

14 de noviembre, 18:00 y 21:00 horas: Coco. Autocinema Live Explanada

15 de noviembre. 17:30 y 20:30 horas: Capitán Fantástico. Autocinema Live Explanada

16 de noviembre, 20:00 horas: 300. Autocinema Live Explanada

17 de noviembre, 20:00 horas: Invictus. Auditorio Cámara de Comercio (Vallarta y Niño Obrero)

18 de noviembre, 20:00 horas: Inteligencia artificial. Auditorio Cámara de Comercio (Vallarta y Niño Obrero)

19 de noviembre, 20:00 horas: El talentoso Sr. Ripley. Auditorio Cámara de Comercio (Vallarta y Niño Obrero)

Información de interés:

