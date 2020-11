Enrique Peña Nieto le propone matrimonio a Tania Ruiz

Este jueves en medio de la polémica que envuelve al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, el propio ex mandatario dio de qué hablar fuera del ámbito político debido a que en redes sociales su pareja, la modelo Tania Ruiz compartió una foto luciendo un anillo de compromiso, lo cual deja ver que próximamente contraerán matrimonio.

Fue a través de la cuenta de instagram de Tania Ruiz en donde la modelo y actual pareja de Enrique Peña Nieto presumió un par de imágenes en las que deja ver un anillo de compromiso al mismo tiempo que sujeta la mano del ex presidente de México.

Acompañado de las fotografías, Tania Ruiz escribió una serie de frases con dedicatoria, en las cuales expresa su felicidad por contraer matrimonio con Peña Nieto.

“Forever and ever. My love. Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”, "Uno para el otro y los dos para Dios", "Tus manos y las mías siempre de tu mano". Amándote hoy y si Dios quiere, siempre", escribió.

De esta manera, horas después del conflicto en el que se involucra en México a Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht y en el que la FGR lo acusó de cohecho y traición a la patria, el ex gobernador y ex presidente disfruta su vida privada sin preocupaciones y comprometiéndose con su nueva pareja.

