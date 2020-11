Gloria Trevi impacta a sus seguidores con un radical cambio de look

Pensar en Gloria Trevi es tener en la mente las palabras "y me solté el cabello, me vestí de reina". Su nombre siempre estará relacionado a llevar el pelo suelto, largo, con la frente en alto.

La artista mexicana de 52 años sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, con un impactante cambio de look. Este miércoles 11 de noviembre, publicó una fotografía que causó conmoción.

En la imagen, aparece Gloria Trevi con el cabello hasta el cuello, lo que provocó una ola de comentarios de sus más fieles fans. "Eres única e inigualable, los cambios son buenos", "Diosa", "Como sea eres hermosa", y "¿Las puntas nomas? y zaz, como Dora la exploradora. No es cierto, Glorita, te amo", fueron las palabras más llamativas hacia la cantante, quien en realidad engañó a su público.

Todo fue una broma

"Ok, ok, no me corté el fleco", añadió a su publicación Gloria Trevi, quien en realidad le jugó una broma a sus seguidores en la red social.

La artista luego publicó una foto con su corte de pelo real, hasta el pecho. Solo había acomodado su cabellera para que luciera corta. "Jaja, claro que no me lo he cortado, Ni fleco, ni nada. Todavía pensando", expresó Trevi, quien admitió que sí está pensando en un cambio de imagen.

Al verla con el cabello largo, los fans reaccionaron al post de Gloria Trevi y varios le pidieron que no se cortara el pelo, aunque insistieron en que, de cualquier forma, se vería bella.